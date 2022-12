Pesmomat tudi na obeležitvi 100-letnice rojstva Karla Destovnika Kajuha

Ljubljana, 12. december 2022 – Zdaj že znani pesmomat bo tokrat pomagal obeležiti 100-letnico rojstva pesnika Karla Destovnika Kajuha, sporočajo iz Društva slovenskih pisateljev.

Ko te znano je Pesmomat poetična mašina, ki poezijo pripeljale tja, kjer so ljudje. Istim pa omogoča, da za kovanec kupijo pesem, si polepšajo dan – in tako finančno podprejo širjenje slovenske poezije.

Pesmomat je nastal v partnerstvu Vrabca Anarhista, Društva slovenskih pisateljev, Slovenskega centra PEN, Fakultete za računalništvo in informatiko ter Slovenske pisateljske poti.

V tem mesecu je pesmomat »ustvarjal« poeziji, in sicer prvega decembra na Odprtih dnevih Tobačne, zatem se je napotil v Kranj, nato pa je dva dneva gostoval na Dnevu odprtih ateljejev v Tobačni, kjer so bili obiskovalke in obiskovalci navdušeni nad njim. Ugotovili so namreč, kar so slutili že prej – da gresta likovna in poetična umetnost odlično skupaj in da se lahko dopolnjujeta.

Vsem razpoloženjem in okusom bo pesmomat prisluhnil tudi na naslednjih dogodkih. Najprej že jutro, 13. 12. ob 18h v Knjižnici Velenje, kjer bo prisostvoval obeleženju 100-letnice rojstva Karla Destovnika Kajuha, tam bosta tudi Igor Divjak in Nejc Škorjanc, ki bosta predstavila pesmomat.

Tri dni zatem (16. 12. ob 18. uri) se bo pesmomat podal čez mejo, gostoval bo v Tržaškem knjižnem središču, poleg Igorja Divjaka in Lune J. Šribar pa s seboj na oder vzel pesnice in pesnike iz skupine Pero srce.

Letošnjo turnejo bo pesmomat konec decembra sklenil v knjigarni Libris v Kopru (o podrobnostih zadnjega gostovanja v letu vam bomo še poročali).

Seveda je pesmomat še vedno mogoče najeti, zato je mogoče, da se bo seznam dogodkov, na katere bodo povabili poetično mašino, še podaljšal, so v sporočilu za javnost še zapisali pri Društvu slovenskih pisateljev./ATS/