Olimpijski komite Slovenije ima novega predsednika, to je Franjo Bobinac

Ljubljana, 16. december 2022 – Olimpijski komite Slovenije ima novega predsednika. Delegati so na današnji volilni Skupščini krovne športne organizacije na to mesto izvolili dolgoletnega predsednika Rokometne zveze Slovenije Franja Bobinca, ki je tako postal tretji predsednik po vrsti in s tem nasledil svoja predhodnika, dr. Janeza Kocijančiča in Bogdana Gabrovca.

Farnjo Bobinac , newly elected president of Slovenia Olympic Committee at press conference after General Assembly of OKS-ZSZ in hotel Union, Ljubljana, Slovenia on December 16, 2022

Za mesto tretjega predsednika nacionalnega olimpijskega gibanja so se potegovali Tomaž Barada, Franjo Bobinac in Janez Sodržnik. V prvem krogu glasovanja je izpadel Janez Sodržnik, ki je prejel 30,15 odstotka glasov, v finalni krog pa sta se uvrstila Franjo Bobinac in Tomaž Barada, kjer je zmagal Bobinac.



Vsi trije kandidati so za zmago potrebovali večinsko podporo na volilni Skupščini. Le-to sestavlja 117 delegatov, ki so predstavniki različnih športnih zvez, ob tem pa so veljala kvorumska pravila, ki dajejo olimpijskim športom vsaj 51 odstotkov glasov, delegatom lokalnih športnih zvez, zvez športa za vse in zamejskega športa pa tretjino glasov.



Novoizvoljeni predsednik je v svoji kampanji poudarjal dialog, sodelovanje in skupno iskanje rešitev za ustvarjanje boljših pogojev za delovanje slovenskega športa na vseh ravneh. Franjo Bobinac, ki je tudi častni konzul Monaka v Sloveniji, je eden najbolj izpostavljenih slovenskih poslovnežev v zadnjih dveh desetletjih. Med letoma 2003 in 2019 je bil predsednik uprave velenjskega Gorenja, po kitajskem prevzemu velikana bele tehnike iz Šaleške doline leta 2019 pa je zasedel mesto podpredsednika za globalni marketing pri podjetju Hisense International.



Za svoje delo je prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za posebne gospodarske dosežke, dvakrat je bil razglašen tudi za najbolj uglednega managerja v državi po izboru agencije Kline & Partner. Kariero v svetu športa je v Celju rojeni Bobinac gradil postopoma. Najprej kot predsednik rokometnega kluba Gorenje Velenje, med letoma 2008 in 2022 pa je bil predsednik domače rokometne zveze.



Bobinac je prepričan o pozitivnih učinkih boljšega sodelovanja med športom, gospodarstvom in politiko, hkrati pa se bo zavzemal za večjo prepoznavnost slovenskega športa v mednarodnih organizacijah in vključitev slovenskih športnikov v delovanje teh zvez. Med drugim se je v svoji kandidaturi za prvega moža slovenskega olimpijskega gibanja zavzel za podvojitev javnih sredstev za šport na 52 milijonov evrov letno ter napovedal ustanovitev solidarnostnega sklada za manjše zveze, ki v sedanjih razmerah bolj ali manj životarijo, promocijo gibanja in zdravega načina življenja ter več športnih dejavnosti v šolah.

Pri delu za uresničitev teh obljub prvi mož krovne športne organizacije stavi na svoje izkušnje pri povezovanju in dialogu. “Zdi se mi, da mora predsednik OKS skupaj s ekipo znati vzpostaviti konstruktivni dialog z vsakokratno politiko. Ne govorim samo o trenutni, ampak z vsakokratno. Tega dialoga po moje ni bilo dovolj in trdim, da bi ga lahko pomembno izboljšal,” je zaključil.