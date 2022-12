Argentana svetovni prvak; Leo Messi se je povzpel na svoj zadnji, najvišji vrh

Doha, 18. december 2022 – Argentinski super zvezdnik Leo Messi se je povzpel na svoj zadnji, najvišji vrh, a šele potem, ko je na današnjem finalu SP med Argentino in Frakcijo šlo skoraj vse narobe. Argentina je morala, potem ko že je vodila s kar 2:0, priznati sposobnost Francozov, ki jim je uspeli izenačiti izid na 2:2, in sicer tik ob zaključku rednega dela tekme.

V podaljšku so spet povedli Argentinci (v 109. minuti) na 3:2, a je Francozom spet uspelo izenačiti (v 118. minuti) na 3:3. Zato so o nosilcu svetovnega prvaka odločale enajstmetrovko. Tu so bili spet boljši Argentinci, ki so zmagali z izidom 4:2 oz. skupnim izidom 7:5, ter si tako zagotovili tretji naslov svetovnih prvakov.

Dvoboj med dvema najboljšima ekipama v finalu in dvema najboljšima igralcema SP, Messijem in Kylianom Mbappejem, je predstavljal najbolj osupljiv vrhunec prvega svetovnega prvenstva v arabskem svetu. Francoz Mbappe je postal najboljši strelec finala s sedmimi goli, prvenstvo končal s hat-trickom, a je Francija kot že zapisano kljub temu izgubila naslov, ki si ga je zagotovila pred štirimi leti v Moskvi, ko je finalu takrat odpravila, letos tretjeuvrščene, Hrvate.

Velja dodati še to, da je tokrat šlo za enega od največjih finalnih obračunov, saj se doslej še ni zgodila takšna izmenjava rezultata na finalu, kar je nato zahtevalo streljanje enajstmetrovk. In ko je do teh prišlo do streljanja enajstmetrovk se je spet izkazal argentinski vratar Emilian Martinez, ki je Francozom obranil eno enajstmetrovko, drugo pa so ti zastreljali. To pa je odločilo, da so svetovni prvaki postali Argentinci.

Argentinski nogometaši, ki so jih z vzklikanjem, petjem in bobnanjem slavili njihovi navdušeni navijači v Dohi in tudi doma in po svetu, so si glede ne prikazano igro na prvenstvu zagotovo zaslužili tretji naslov, in sicer tega – 2022 ter, ter onih dveh, ki so ju osvojili davnega leta 1978 in leta 1986.

In še to! Leo Messi, ki se je v Dohi povzpel na svoj zadnji, najvišji vrh, naj bi s tem prvenstvom dokončno končal svojo reprezentančno kariero v dresu Argentine. In tako je bilo na dosedanji SP.

IN ŠE NAGRADE

Zlata žoga (najboljši igralec): Leo Messi (Argentina)

Zlati čevelj (najboljši strelec): Kylian Mbappe (Francija) 8 golov

Zlata rokavica (najboljši vratar): Emiliano Martinez (Argentina)

Mladi igralec: Enzo Fernandez (Argentina)

Fair play: Anglija