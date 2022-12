Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v Sloveniji enaka kot na Češkem in v Španiji

Ljubljana, 19. december 2022 – Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči je bila v Sloveniji v 2021 za 15 % manjša od povprečja v EU-27. Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči je znašal 90 % povprečja v EU-27, kar je najvišja vrednost v zadnjih 10 letih.

Objavljeni podatki za 37 evropskih držav

Eurostat je za 37 evropskih držav objavil podatke o dejanski individualni potrošnji (v nadaljevanju: potrošnja) na prebivalca in o BDP na prebivalca v obdobju 2019–2021. Podatki so izraženi v standardih kupne moči (SKM).

Potrošnja na prebivalca v SKM pri 85 % povprečja v EU-27

Potrošnja na prebivalca v SKM – ta zaradi izračuna na podlagi cen blaga in storitev, ki jih posamezniki dejansko trošijo, bolje odraža materialno blaginjo gospodinjstev kot podatek o BDP na prebivalca – je v Sloveniji leta 2021 dosegla 85 % povprečja v EU-27, kar je bilo za 3 odstotne točke več kot leto prej.

Po vrednosti tega kazalnika se je med 37 evropskimi državami najvišje uvrstil Luksemburg (za 44 % višja od povprečja v EU-27); sledili sta Norveška (za 26 % višja) in Nemčija (za 20 % višja). Na zadnjih treh mestih pa so bile Albanija (za 61 % nižja od povprečja v EU-27), Bosna in Hercegovina (za 59 % nižja) ter Severna Makedonija (za 49 % nižja). Sloveniji sta bili najbližji Češka in Španija, obe s 85 % povprečja v EU-27.

Najvišja vrednost BDP na prebivalca v SKM v zadnjih 10 letih

Po kazalniku BDP na prebivalca v SKM kot merilu gospodarske razvitosti je bil položaj držav podoben kot pri potrošnji na prebivalca v SKM, vendar so bile razlike med državami precej večje. Vrednost tega kazalnika je bila med 37 evropskimi državami lani najvišja v Luksemburgu (za 168 % višja od povprečja v EU-27); sledile so Irska (za 119 % višja), Norveška (za 67 % višja) in Švica (za 55 % višja).

Najnižji BDP na prebivalca v SKM je imela Albanija (za 68 % nižji od povprečja v EU-27), sledili sta Bosna in Hercegovina (za 67 % nižji) ter Severna Makedonija (za 58 % nižji).

V Sloveniji je BDP na prebivalca v SKM dosegel 90 % povprečja v EU-27, kar je bilo za 1 odstotno točko več kot v 2020. Od leta 2015 je vrednost štiri leta zapored naraščala, v 2019 in 2020 pa je bila enaka – 89 %. V 2021 je Slovenija tako dosegla najvišjo vrednost tega kazalnika v zadnjih 10 letih.

Sloveniji so bile lani po vrednosti BDP na prebivalca najbližje države Ciper, Litva in Estonija (na Cipru je bila vrednost omenjenega kazalnika za 9 %, v Litvi in Estoniji pa za 11 % nižja od povprečja v EU-27)./Vir:SURS/