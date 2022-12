Bolt v zimskem času zaradi večje varnosti v prometu ustavlja možnost izposoje električnih skirojev

Ljubljana, 18. december 2022 – Bolt zaključuje zelo uspešno prvo sezono v Sloveniji, kjer je na ljubljanskih ulicah prisoten s 300 skiroji. Da bi udeležence v prometu zaščitili pred potencialno nevarnimi vožnjami med zimskimi padavinami in mrazom, so pri največjem evropskem ponudniku storitev mikromobilnosti sporočili, da bo izposoja električnih skirojev v zimski sezoni začasno ustavljena.

Bolt je ponudbo izposoje električnih skirojev v Slovenijo pripeljal julija letos, ko je ulice Ljubljane popestrilo 300 skirojev, katerih število se je kasneje prilagajalo potrebam uporabnikov. Glede na priljubljenost te oblike mikromobilnosti so se pri platformi Bolt odločili, da opozorijo na odgovorno uporabo električnih skirojev ter v zimskem času, ko vožnja z električnimi skiroji ne bo varna, izposojo ustavijo.

Boltova prva sezona v Sloveniji je bila zelo uspešna. Najdaljša vožnja, opravljena z električnim skirojem Bolt v Ljubljani, je merila kar 35 kilometrov, medtem ko je povprečna vožnja znašala 2,3 kilometre. Uporabniki storitev Bolt so se na skirojih najraje zapeljali ob petkih, največjo uporabo skirojev od njihovega prihoda v Ljubljano pa so zabeležili v sredo, 17. avgusta. Vozniki skirojev so se najpogosteje zapeljali v center Ljubljane, na Prešernov Trg, za izposojo električnega skiroja pa so se največkrat odločili med 16. in 19. uro. Pregled načina uporabe električnih skuterjev kaže, da so Slovenci skiroje sprejeli kot praktično prevozno sredstvo, s katerim ohranjajo mikromobilnost tudi v mestnem središču v času prometnih zamaškov.

»Zaradi varnosti naših uporabnikov in drugih udeležencev v prometu smo se odločili, da tudi sami prispevamo k ohranjanju varnosti. Naš cilj je ponuditi najvarnejšo rešitev za mikromobilnost v mestih, kjer delujemo. Eden od načinov, kako to dosežemo, je tudi ta, da v zimskem času, ko je uporaba skirojev nevarnejša, zamrznemo uporabo električnih skirojev Bolt,« je dejal Ivan Begović, direktor mikromobilnosti za Slovenijo in Hrvaško pri Boltu.

Podjetje Bolt je svojo dejavnost izposoje električnih skirojev povečalo s 170 mest v začetku leta 2022 na že več kot 260, obenem pa nenehno vlaga v izboljševanje varnostnih standardov svoje flote električnih skirojev.

Bolt je prvi operater, ki s funkcijo »način za začetnike« ponuja omejitev hitrosti električnega skiroja na 15 km/h ter tako novim uporabnikom ponuja možnost učenja vožnje pri nižji hitrosti. Bolt je v zadnjih nekaj mesecih uvedel tudi test kognitivnih sposobnosti, ki v aplikaciji še pred začetkom vožnje preveri, ali je oseba morda pod vplivom alkohola. V zadnjih mesecih je dodal sistem za preprečevanje vožnje v tandemu, rešitev, ki je v postopku patentiranja in je namenjena preprečevanju vožnje več oseb na enem električnem skiroju, razvija pa tudi ambientalno zvočno rešitev, ki bo pešce opozorila na bližajoči se skiro.

Bolt je prav tako velik zagovornik trajnostne mobilnosti ter raziskuje nove rešitve za polnjenje električnih skirojev in preizkuša nove načine polnjenja zamenljivih baterij za električne skiroje.

Boltova vizija je pomagati graditi mesta za ljudi, ne avtomobile, pri čemer so varnost vseh udeležencev v prometu ter nenehne izboljšave varnostnih standardov njen ključni del.