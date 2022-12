Športni dan, ki ga vredno omeniti

Danes, 17. novembra, je še en dan – športni dan, ki ga je vredno omeniti, saj so naše športnice spet dokazali, da sodijo v sam svetovni vrh. No, ker se je v Sloveniji – vsaj na nacionalni televiziji – vse vrtilo o okoli nogometne tekme za tretje mesto na SP v Katarju, med Hrvaško in zgodovinsko najboljšo nogometno reprezentanco Afrike – Marokom, smo mi v ospredje postavili dosežke naših športnikov, in sicer tistih, ki so dosegli vrhunske (bilo ji še veliko, a niso bili tako izstopajoči).

Košarka – liga NBA – B severnoameriški košarkarski ligi NBA so nastopili vsi trije Slovenci. Luka Dončič se je z Dallasom veselil zmage nad Portlandom s 130:110. Chicago z Goranom Dragićem je doma izgubil proti New Yorku z 91:114, Vlatko Čančar pa je gostoval pri Los Angeles Lakers, ki so slavili s 126:108.

Alpsko smučanje – Ilka Štuhec, dvakratna svetovna prvakinja v smuku, je znova dokazala, da ima pri 32 letih še veliko rezerve in da lahko znova poseže po najvišjih mestih. Z drugim mestom na smuku v St. Moritzu je osvojila prve stopničke v svetovnem pokalu alpskih smučark po skoraj štirih letih.

Smučarski skoki – Najboljši slovenski smučarski skakalec to zimo Anže Lanišek je na generalki pred novoletno turnejo v Engelbergu slavil še tretjo zmago v sezoni svetovnega pokala. Lanišek (320,3 točke), ki je bil po prvi seriji pod goro Titlis drugi, je po izjemnem finalnem skoku premagal tudi vodilnega skakalca v sezoni, Poljaka Dawida Kubackega (317).

Deskanje na snegu – Naša deskarka Gloria Kotnik je na tekmi svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu v italijanski Cortini d’Ampezzo zmagala in se s tem prvič v karieri povzpela na stopničke v svetovnem pokalu.

Rokomet – Liga prvakinj – Rokometašice Krima Mercatorja so v devetem krogu evropske lige prvakinj v Franciji premagale Brest s 24:22 (10:12).

