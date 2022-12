Na Vrhniki brezplačni delavnici o zeliščarstvu in vrtičkarstvu ter čebelarstvu

Vrhnika, 19. december 2022 – V okviru projekta Medgeneracijski mozaik Barje bosta v Cankarjevi knjižnici na Vrhniki potekali dve brezplačni delavnici. Tako bo dene, 20. decembra, ob 15.00 uri potekala delavnica Zeliščarstvo in vrtičkarstvo. Predavala bo Margita Vehar iz Dežele zelišč. V četrtek, 22. decembra, ob 15.00 pa bo potekla na istem naslovu delavnica z naslovom Čebelarstvo.

Izobraževanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj izvaja pa ga Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.

Mira Jakupaj uni, dipl. soc. kul. in prof. teologije, iz Javnega zavoda Cene Štupar Ljubljana, ki delavnici pripravlja, pa povedala: »Na delavnici o zeliščarstvu in vrtičkarstvu želimo posredovati nova znanja, izkušnje in najboljše prakse s področja vrtičkarstva in zeliščarstva, saj je v današnjem času oskrba z zdravo hrano, predvsem vrtninami, iz trgovin za mnoge cenovno težko dostopna. Zato želimo v okviru te delavnice spodbujati samooskrbo z vrtninami in zelišči ter si tako izboljšali kakovost življenja. Na delavnici o čebelarstvu pa želimo spregovoriti o ozaveščanju družbe (lokalne in širše) o pomembnosti čebel, predvsem slovenske sorte Kranjska sivka, ter ohranjanju njihovega naravnega okolja za obstoj zdrave narave in človeškega okolja. Čebele in drugi opraševalci so namreč ključni za obstoj rastlin in s tem ljudi. S krčenjem travnikov in gozdov (uničevanjem okolja) smo ljudje pretirano posegli v naravo in s tem ogrozili obstoj čebele in drugih opraševalcev. Z delavnicami in predavanji pa želimo vplivati na razmišljanje lokalne družbe, ki bo zaradi večje ozaveščenosti postala bolj odgovorna do lokalnega okolja ter se s tem usmerila v razmišljanje o načinih kako izboljšati kvaliteto življenja celotne lokalne skupnosti”.

Na delavnici se je treba prijaviti na naslov mira.jakupaj@cene-stupar.si. Delavnice se bodo izvajale za občine Brezovica, Borovnica, Dobrova – Polhov Gradec, Log – Dragomer in Vrhnika. Organizatorji sporočajo, da so dobrodošli vsi dopolnilnega znanja željnih tudi iz drugih krajev, skratka prav vsi, ki želijo nadgraditi svoje znanje z omenjenih zanimivi, predvsem pa pomembnih področjih.

Več o projektu na https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/medgeneracijski-mozaik-barje /Objavo pripravil: Janez Platiše/ Foto: Avtor Aleš Fevžer in Katja Rebolj/