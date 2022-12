ZKP RTV Slovenija ponuja tudi več kot sto slovenskih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov

Ljubljana, 21. december 2022 – Iz ZKP RTV Slovenija sporočaje, da bo polega bogate ponudbe kvalitetne glasbe za otroke in odrasle ter zvočnih knjig najdete s svojo Filmoteko, v kateri na ogled ponujajo več kot sto slovenskih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov.

Med njimi so tako klasike, kot so: To so gadi, Ne joči, Peter in Na svoji zemlji kot festivalske uspešnice: Kruh in mleko, Bog obstaja, ime ji je Petrunija ter Oče pa tudi priljubljeni mladinski filmi Košarkar naj bo, Gremo mi po svoje in Sreča na vrvici.

Filmi so na voljo za izposojo za 48 ur ali za 14 dni, risanke in paketi več filmov pa za 14 dni ali vse leto. Do 26. decembra 2022 pa ponujamo možnost brezplačne izposoje enega od njih.

Ob tem so dodali, da z izposojo (ko je ta izvršena protu nadomestilu) v Filmoteki podpirate slovenski film in njegove ustvarjalce, saj RTV večji del izposojnine (70%) nameni neposredno producentom oziroma slovenskim filmarjem.