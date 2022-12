Uspešno izstreljena prva satelita O3b mPOWER

ZDA, 21. december 2022 – Družba SES, vodilna na področju rešitev za povezovanje globalnih vsebin, je sporočila, da je raketa SpaceX Falcon 9, 16. decembra ob 17.48 po lokalnem času, iz vesoljske postaje Cape Canaveral na Floridi v vesolje uspešno izstrelila prva satelita O3b mPOWER.

Satelit O3b mPOWER, ki ga je izdelala družba Boeing in je s svojim programsko vodenim tovorom zasnovan za zagotavljanje zmogljivosti brez primere, je SES-ov sistem druge generacije za srednjezemeljsko orbito. Stranke, ki bodo uporabljale O3b mPOWER, bodo lahko izkoristile prednosti terabitnega obsega ter največjo in najbolj prilagodljivo pretočnost, zakasnitev v obe smeri, manjšo od 150 milisekund, ter neprimerljivo dostopnost storitev.

Ekosistem O3b mPOWER je zlahka razširljiv ter obsega začetnih 11 zmogljivih satelitov, od katerih je vsak opremljen z več kot 5000 digitalnimi žarki in obsežno zemeljsko infrastrukturo naslednje generacije O3b mPOWER. Družbi SES omogoča, da zadovolji sedanje in prihodnje potrebe povezovanju vlad, operaterjev mobilnih omrežij, energetskih podjetij, vrhunskih križarjenj ter podjetij po vsem svetu. Med strankami, ki bodo pričele z uporabo O3b mPOWER, so Microsoft, Princess Cruises, Marlink, Jio Platforms, Orange, Claro Brasil in nedavno napovedani Vodafone Cook Islands.

“Današnji dan je veliko več kot le še ena izstrelitev, saj predstavlja naslednji mejnik našega potovanja po srednjezemeljski orbiti. Od samega začetka naše poti smo pozitivno vplivali na milijone ljudi po vsem svetu. Danes z našo drugo generacijo O3b mPOWER prinašamo tehnologijo, ki spreminja pravila igre in zagotavlja edinstveno kombinacijo več gigabitov na sekundo pretočnosti na kateri koli lokaciji ter zagotovljeno zanesljivost in prilagodljivost storitev, kar je prvič v industriji,” je dejal Steve Collar, izvršni direktor družbe SES. “Ne glede na to, ali vladam omogočamo varno izvajanje kritičnih misij, upravljavcem križarjenj, da potnikom ves čas zagotavljajo hiter širokopasovni dostop, ali operaterjem mobilnih omrežij, da vzpostavijo omrežja 4G/5G na slabo povezanih območjih ali obnovijo komunikacijska omrežja v času izpada, je O3b mPOWER izbrani satelitski sistem za storitve, pri katerih je zmogljivost najpomembnejša.“

“Od zamisli do resničnosti je bilo partnerstvo s SES pri razvoju prve tovrstne tehnologije izjemno,” je dejal Jim Chilton, višji podpredsednik družbe Boeing Space and Launch. “Naslednjih nekaj mesecev bo še eno ključno obdobje sodelovanja, ko bomo za izstrelitev pripravljali naslednjih devet satelitov in istočasno prvim izstreljenim satelitom omogočili, da izpolnijo svoje poslanstvo povezovanja ljudi po vsem svetu.”

Komercialne storitve sistema O3b mPOWER se bodo predvidoma začele izvajati v tretjem četrtletju leta 2023.