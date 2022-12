Nova predsednica države »prevzela« predsedniško palačo

Ljubljana, 23. december 202 – Danes, 23. decembra, je v predsedniško palačo iz Prešernove ulice vstopila nova predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je sinoči prisegla pred Državnim zborom Republike Slovenije.

In v zgradbo v kateri od leta 1993 domuje predsednik Republike Sloveniji, ki ima vhod tako s Prešernove ceste, kot z Erjavčeve ceste, je nekaj po 11. uri vstopila novo predsednico Nataša Pirc Musar. Na vhodu na Prešernovi jo je pričakal, zdaj že nekdanji predsednik države Borut Pahor, potem ko je pred tem Pirčevo pričkala častna enoto Slovenske vojske, kateri bo odslej poveljevala.

Po opravljenem slavnostnem prevzemu palače, je Pirc Musarjeva začela svoj petletni mandat. Pahor pa se je danes po dveh mandatih (22. december 2012 – 23. december 2017 in 23. november 2017– 23. december 2022) na čelu države s te funkcije poslovil z vojaškimi častmi.

Pred predsedniško palačo so predsednico pričakali tudi člani njene ožje ekipe, ki jo je Pirc Musar predstavila v preteklih dneh.

Ne glede, da pristojnosti funkcije predsednika države, ki niso velike, gre za edino funkcijo v državi, ki je neposredno izvoljena od državljank in državljanov z volilno pravico. In omenjene volivke in volivci so Nataša Pirc Musar izvolili za predsednico republike na letošnjih volitvah, in sicer po oktobrskem glasovanju, ko se je s 26,88-odstotno podporo prebila v drugi krog kot drugouvrščena, za protikandidatom Anžetom Logarjem, ki je dobil 33,95 odstotka glasov. Nato pa je 13. novembra v drugem krogu slavila s 53,89-odstotno podporo ob 53,6-odstotni volilni udeležbi.

Ob današnji svečani primopredaji me Pahorjem in Pir Musarjevo se je zbralo nekaj ljudi, a je bilo število le teh celo manjše, kot je bilo število predstavnikov domačih, no pa tudi nekaj predstavnikov tujih medijev.

Morda velja dodati, da se je ob Pahorjevem odhodu pred predsedniško palačo v Erjavčevi ulici zbralo nekaj predstavnikov t. i. Protestne ljudske skupščine, ki so Pahorju na neki papirnati vrečki z napisom sporočali, da naj bi šlo najslabšega predsednika v slovenski zgodovini, ter, da naj bi banaliziral predsedniško funkcijo. No, nosilni akter te poteze je bil Jaša Jenull. Ali bo svoje poglede na tak način sporočal tudi novi predsednici, pa bomo šele videli./Objavo pripravil: Janez Temlin/

Bivši predsedniki Republike Slovenije

Milan Kučan – 6. december 1992–22. november 1997 in 23. november 1997–22. december 2002

dr. Janez Drnovšek – 23. december 2002–22. december 2007

dr. Danilo Türk – 23. december 2007–22. december 2012

Borut Pahor – 22. december 2012 – 23. december 2017 in 23. november 2017– 22. december 2022

*Nataša Pirc Musar – 22. december 2022 –