TasteAtlas na seznam 100 najboljših tradicionalnih jedi na svetu uvrstil »slovenski« kulinarični dobroti čevapčiče in pleskavico

Svet, 23. december 2022 – TasteAtlas svetovni atlas hrane, je objavil seznam 100 najboljših tradicionalnih jedi na svetu za leto 2022. Zanimivo je, da med njimi najdemo tudi »slovenski« kulinarični dobroti, in sicer bosanske čevapčiče in srbsko pleskavico.

Kot poročajo, iz TasteAtlasa so seznam 100 najboljših tradicionalnih jedi na svetu, za leto 2022, izbrali na podlagi več kot 100.000 ocen za 15.000 živil iz 195 držav in tako določili letošnjo lestvico 100 najboljših jedi in kuhinj – med njimi ni nobene slovenske.

Na letošnjem izboru je zmagal japonski curry, ki je bil ocenjen s povprečno oceno 4,92 in tako izbran za najboljšo tradicionalno jed na svetu. Druga najboljša že drugo leto zapored je brazilska Picanha (4,86), sledi pa ji preprosta portugalska jed Amêijoas à Bulhão Pato (4,859). Kitajski cmoki Tangbao in Guotie so na četrtem in petem mestu lestvice najboljših jedi leta 2022.

Najboljše kuhinje na svetu

Top lestvico svetovnih kuhinj je določila povprečna ocena najbolje ocenjenih jedi, hrane in pijače iz posamezne države. 95 držav je imelo dovolj živil in veljavne ocene za uvrstitev na letošnjo lestvico.

Italijanska kuhinja vodi na seznamu 95 najboljših s povprečno oceno 4,72. Sledijo ji grška, španska, japonska in indijska kuhinja. Celotni seznami so objavljeni na tej aktivni povezavi.

Če se nekoliko pošalimo povezano v uvodu zapisanem, je prav, da smo v Sloveniji – »poslovenili« bosanske čevačiče in srbsko pleskavico in se zdaj lahko hvalimo, da tudi naši kulinarični mojstri pripravljajo kulinarične dobrote, ki jih TasteAtlas svetovni atlas hrane uvršča na svoj seznam./LN/press TasteAtlas/