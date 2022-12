Prodaja stanovanjskih nepremičnin upadla za desetino

Ljubljana, 26. december 2022 – Stanovanjske nepremičnine so bile v 3. četrtletju na četrtletni ravni višje za 2,4 %, na letni pa za 15,4 %, medtem ko je število prodaj stanovanjskih nepremičnin upadlo že tretje zaporedno četrtletje in je na ravni povprečja 2015.

Na četrtletni ravni ponovno rast cen tako novih stanovanjskih nepremičnin …

Nove stanovanjske nepremičnine (stanovanja in družinske hiše skupaj) so se na četrtletni ravni ponovno podražile (za 5,5 %). Cene novih družinskih hiš so se dvignile za 19,5 %, cene novih stanovanj pa za 2,4 %.

… kakor tudi rabljenih stanovanjskih nepremičnin

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin (tj. stanovanj in hiš skupaj) so se na četrtletni ravni zvišale za 2,1 %. Cene rabljenih družinskih hiš so zrasle za 3,1 %, cene rabljenih stanovanj pa za 1,5 %.

Rabljena stanovanja so se v tej časovni primerjavi najizraziteje podražila v preostali Sloveniji (za 2,3 %), sledile so podražitve v Mariboru (za 1,0 %) in Ljubljani (za 0,6 %).

Na letni ravni rast cen višja pri rabljenih stanovanjskih nepremičninah

Letna rast cen stanovanjskih nepremičnin je bila 15,4-odstotna. Najizraziteje so se zvišale cene novih družinskih hiš (za 23,9 %); sledile so cene rabljenih stanovanj (za 15,8 %), rabljenih družinskih hiš (za 15,3 %) in novih stanovanj (za 12,1 %).

Koliko stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih in po kolikšni vrednosti?

Skupna vrednost vseh v 3. četrtletju 2022 prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 385 milijonov EUR. To je bilo za približno 14 % manj od skupne vrednosti vseh prodaj v četrtletju prej (449 milijonov EUR) in približno za 5 % vrednosti prodaj manj kot v istem četrtletju lani (405 milijonov EUR).

Skupno je bila prodana 3.001 stanovanjska nepremičnina oz. za okoli 11 % manj kot v prejšnjem četrtletju. To je bila tudi najnižja vrednost prodaje stanovanjskih nepremičnin po 1. četrtletju 2021, ko smo zaznali približno 2.700 prodaj.

Pri številu prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin ugotavljamo zmanjšanje že tretje zaporedno četrtletje. Prodanih je bilo namreč približno 2.960 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 375 milijonov EUR.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih približno 40, njihova skupna vrednost je znašala približno 10 milijonov EUR./Vir: SURS/