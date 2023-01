Ljubljana, 4. januar 2023 – Skupina za zdravstvo, ki jo sestavljajo priznani medicinski Matej Beltram, Gorazd Kalan, Matija Kališnik, Marko Noč, Simon Podnar, Samo Vesel, Andrej Vranič in Krištof Zevnik je na medije naslovile javno vprašanje o povračilu stroškov zdravljenja pri kateremkoli zdravniku. V svojem javnem vprašanju so zapisali: “V evropskih državah z modernim javnim zdravstvom, razen v Sloveniji, se bolnik svobodno odloča, kje bo opravil zdravljenje, zavarovalnica pa mu stroške zdravljenja povrne. Eno izmed ključnih vprašanj, ki definira vsebino javnega zdravstvenega sistema je namreč dostopnost in plačilo zdravstvenih storitev bolniku, ne glede na delovno-pravni status zdravnika.

Skupina zdravstvo.si je pred 4 leti predstavila temeljne pogoje za ureditev slovenskega zdravstva.

Javno zdravstvo pomeni pravočasno in kvalitetno opravljeno zdravstveno storitev pri kateremkoli zdravniku z ustrezno licenco ter plačilo storitev iz vplačanih zavarovalnih premij. Bolnikom v Sloveniji je onemogočeno, da svobodno izberejo zdravnika in dobijo stroške zdravljenja povrnjene. Ob tem pa paradoksalno ZZZS povrne stroške zdravljenja slovenskemu bolniku, ki prejme zdravstveno storitev v eni od evropskih držav. Slovenija tako že 30 let ne izpolnjuje pogojev definicije javnega zdravstva. V resnici se trdno oklepa koncepta državnega zdravstva, kjer bolnik prejme plačilo za zdravljenje samo pri od države izbranih izvajalcih. Namesto reforme državnega zdravstva v vsem dostopno evropsko javno zdravstvo, politična večina in ostali odgovorni še vedno vztrajajo na preživeti postsocialistični ureditvi državnega zdravstva.

Vsi zaposleni in bivši zaposleni plačujemo ali smo plačevali vso delovno dobo obvezne zdravstvene prispevke. Kljub temu vsak dan več ljudi nima dostopa do osebnega zdravnika in zobozdravnika. Pomoč iščejo v zasebnih ambulantah, kjer pa jim ZZZS ne povrne stroškov zdravljenja.

Več kot 120.000 bolnikov, kljub obveznim mesečnim vplačilom v javno zdravstveno blagajno, že vsaj desetletje ostaja brez storitev osebnega zdravnika. V desetih letih so bolniki brez osebnega zdravnika in zobozdravnika vplačali v zdravstveno blagajno skoraj 3 milijarde evrov1!

Sprašujemo, kam so poniknile vse te enormne vsote javno zbranega denarja za zdravstvo? Je to morda razlog za 30 letno vztrajanje na preživeti ureditvi državnega zdravstva? Se zato pred volitvami ne pogovarjamo o vsebinskih rešitvah v zdravstvu? Ali morda zato po vsakokratnih volitvah spremljamo zgodbe o perverzno bogatih slovenskih dobaviteljih? Ali zato brez možnosti vpliva opazujemo delovanje vzporednih mehanizmov, ki izčrpavajo bolnike in zdravnike?

Ali je državljan brez osebnega zdravnika, ki so mu vrata v zdravstveni sistem zaprta, dolžan plačevati zdravstveno premijo, oziroma ali ima pravico do povrnitve vseh vplačil (z obrestmi vred) za čas, ko ni imel izbranega zdravnika?

Upamo, da bodo bolniki brez dostopa do zdravnika v sodnih postopkih dosegli vračilo premij za čas, ko jim niso bile zagotovljene pravice iz naslova osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

Pozivamo vse medijske hiše, novinarje in zainteresirano javnost, da zahtevajo odgovor na ključno vprašanje:

Ali naj bolnik brez dostopa do javnega zdravstva dobi povrnjene stroške zdravljenja pri slovenskem zasebnem zdravniku, kot to velja za zdravljenje v tujini?

Odgovor na to vprašanje si bolniki zaslužijo od ključnih predstavnikov izvršilne oblasti in upravljavcev zdravstvenega sistema: ministra za zdravje, direktorice ZZZS, direktorjev prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, članov skupščine in uprave ZZZS in vseh, ki v tem politično/upravljalskem sistemu lahko podajo predloge za spremembo zakonodaje.

Hkrati pozivamo ZZZS naj ponovno omogoči pravico vsem zdravnikom predpisovanja zdravil iz naslova pravic obveznega zavarovanja.

ZZZS pozivamo tudi naj upošteva načelo zakonitosti in ukine diskriminatorni člen 254.člen Pravil ZZZS in že po sedanji zakonodaji upošteva 51.člen Ustavo RS in 13.člen Zakon o zdravstvenem varstvu, ki postavljata temelje za javno zdravstvo po vzoru evropski držav.«

Tak je pogled naših zdravstvenih stropnikov za urejanje našega zdravstva, ki ga vse bolj načenjajo metastaze njegovega slabega organiziranja.