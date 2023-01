Štajerska 59. Zlata lisica bo jutri in nedeljo lahko vijugala po strminah Podkorena v Kranjski Gori

Kranjska Gora, 6. januar 2023 – Direktor ženskih tekmovanj svetovnega pokala FIS Peter Gerdol je na snežni kontroli, dal dokončno zeleno luč za organizacijo 59. Zlate lisice, ki se bo v obliki dveh veleslalomskih tekem za svetovni pokal FIS odvila to soboto in nedeljo, torej 7. in 8. januarja v Kranjski gori.

Ob smučarskem dogajanju bo Zlata lisica tokrat v Kranjsko Goro ponesla tudi kanček pristne Štajerske kulture v obliki (v Mariboru tradicionalnih) javnih žrebov štartnih številk, ki jih bosta dodatno popestrila nastopa EMKEJ-a na petkovem in zasedbe Leonart na sobotnem žrebu.

Vabljeni ste torej na žreb štartnih številk (vstop je prosto), in sicer 6. 1. in 7. 1. oba dneva ob 18.00 na parkirišču hotela Kompas.

Da bi bil ogled tekem svetovnega pokala, tekem 59. Zlate lisice čim bolj sproščen in prijeten, so za vas organizatorji zbrali nekaj priročnih osnovnih informacij, in sicer:

– V Kranjski Gori in Podkorenu v času Zlate lisice velja posebna prometna ureditev.

– Priporočajo vam, da se na pot odpravite dovolj zgodaj ter ste ob prihodu strpni in upoštevate signalizacijo oseb, ki bodo usmerjale promet, prometne policije in redarstva.

– Svoj avtomobil pustite na katerem od javnih parkirišč, do koder se sprehodite do vznožja prizorišča v Podkorenu. Seznam javnih parkirišč najdete tudi na TEJ SPLETNI POVEZAVI.

– Brezplačni javni parkirišči sta pod Policijsko postajo in pred Podkorenom pri rondoju.

– Vhod za obiskovalce se na dan tekem (tako sobotne, kot nedeljske) se odpre ob 8.30, začetek prvega teka je ob 9.30, drugi tek se nadaljuje ob 12.30.

Cene vstopnic:

Vstopnice za 59. Zlato lisico v Podkorenu že nekaj časa v spletni prodaji in na vseh Eventimovih prodajnih mestih

Cena enodnevne vstopnice je 15 €, cena vstopnice za soboto in nedeljo skupaj pa 25€.

Otroci do 10 let in invalidne osebe imajo vstop prost.

Na voljo so tudi VIP vstopnica po ceni 150€ na dan (samo še za nedeljo), s katero dostopate do VIP tribune in pogostitve v VIP prostoru.

Program 59. Zlate Lisice 7. in 8. januarja 2022

PETEK, 06/01/2023

• 18.00: Javno žrebanje startnih številk NA PARKIRIŠČU HOTELA KOMPAS s koncertom EMKEJ-a



SOBOTA, 07/01/2023 // VITRANC

• 09.30: 1. TEK VSL

• 12.30: 2. TEK VSL

• RAZGLASITEV REZULTATOV IN ZMAGOVALK VSL

• 17.00: Seja vodij ekip

• 18.00: Podelitev priznanj najboljšim sobotnega tekmovanja in javno žrebanje startnih številk NA PARKIRIŠČU HOTELA KOMPAS s koncertom zasedbe LEONART



NEDELJA, 08/01/2023 // VITRANC

• 09.30: 1. TEK VSL 2

• 12.30: 2. TEK VSL 2

• RAZGLASITEV REZULTATOV IN ZMAGOVALK VSL TER POKALA ZA ZLATO LISICO

Gregor Lednik, generalni sekretar 59. Zlate lisice, predsednik ASK Branik – »Letošnja, 59. Zlata lisica je nekaj zelo posebnega. Ne samo zato, ker je bomo v naslednjem letu obrnili nov list in praznovali 60. Zlato lisico, temveč predvsem zato, ker je že od samega začetka znano, da bo 59. Zlata lisica v Kranjski Gori.

Dejstvo je, da smo v preteklih letih, predvsem zaradi pomanjkanja snega, imeli v Mariboru nemalo težav. Vendar pa smo v letošnjem letu naredili velik premik in verjamem, tako kot celotna naša ekipa, da bo 60. Zlata lisica v Mariboru – tam, kamor spada.

Kljub temu, da letos ponovno gostujemo, pa gre vsa zahvala celotni mariborski ekipi, ki je s svojo vztrajnostjo in požrtvovalnostjo naredila vse, da lahko pričakujemo odlični tekmi za svetovni pokal. In verjamem, da bodo vse smučarke zadovoljne s progo in celotno organizacijo. Hvala tudi Smučarski zvezi Slovenije za zaupanje in ASK Kranjska Gora za pomoč pri izvedbi tekmovanja. Skupaj nam bo ponovno uspelo.

Naslednja Zlata lisica (torej jubilejna 60. p.p.) bo svoj jubilej praznovala v Mariboru. Tam, kjer se je pričela pisati zgodovina tega tekmovanja.«

Mi dodajmo, naj bo tako! A letos mariborska lisica vijugati žel še na Gorenjskem, preden se odpravi na Štajersko na svoje znamenite Pohorske srnine./Objavo pripravila ATS in JT/