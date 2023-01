V Sloveniji za četrtino manj umrlih kot pred enim letom

Ljubljana, 7. januar 2023 – Po začasnih podatkih se je v Sloveniji v novembru 2022 rodilo za 12 % manj otrok kot pred enim letom in umrlo za 25 % manj prebivalcev. Naravni prirast je bil ponovno negativen; rodilo se je skoraj 500 prebivalcev manj, kot jih je umrlo.

Manj rojenih …



V Sloveniji se je novembra rodilo 1.321 otrok. To je bilo 177 (12 %) manj kot v novembru 2021. Na dan se jih je rodilo povprečno 44 (leto prej šest več).



… in tudi manj umrlih



Novembra je umrlo 1.818 prebivalcev Slovenije. To je bilo 614 (25 %) manj kot v prejšnjem novembru in 1.280 (41 %) manj kot pred dvema letoma. Na dan je v novembru 2022 umrlo povprečno 61 prebivalcev (leto prej 81, pred dvema letoma pa 103).



Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom umrlih v novembrih 2015–2019) je znašala 12 % (leto prej 50 %).



Kaj kažejo podatki za december?



Po prvih ocenah je med 1. in 18. decembrom 2022 umrlo 1.185 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju leto prej jih je umrlo 1.383./Vir:SURS/