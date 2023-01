Golob v DZ vložil listo ministrskih kandidatov za reorganizacijo vlade

Ljubljana, 9. januarja 2023 – Premier Robert Golob je po današnji seznanitvi DZ zodstopom ministra za izobraževanje Igorja Papiča in infrastrukturnega ministra Bojana Kumra v DZ vložil listo devetih ministrskih kandidatov.

Poleg Papiča in Kumra, ki bosta prevzela novi ministrstvi za visoko šolstvo, znanost in inovacije oziroma za okolje, podnebje in energijo, je kandidat za vodenje novega ministrstva za solidarnost prihodnost Simon Maljevac. Na listi so tudi kandidati za ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, za ministra za naravne vire in prostor Uroš Brežan, za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh in za ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.

Kandidatka za vodenje ministrstva za infrastrukturo je Alenka Bratušek, za vodenje ministrstva za vzgojo in izobraževanje pa Darjo Felda./STA/