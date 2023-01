11. AmCham Poslovno-razvojna delegacija v ZDA

Washington, 9. januar 2023 – AmCham Slovenija je v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija, skupaj z Veleposlaništvom ZDA v Ljubljani ter Veleposlaništvom RS v Washingtonu, organizirala enajsto AmCham Poslovno-razvojno delegacijo v ZDA, ki je potekala od 3. do 8. januarja 2023, v Las Vegasu, Nevada, ZDA. Delegacije se je udeležilo 27 gospodarstvenikov in predstavnikov slovenskih podjetij iz različnih področij.

Bogat program je vključeval obisk najpomembnejšega tehnološkega sejma na svetu CES (Consumer Techonolgy Assosiation), na katerem razstavlja kar 3900 razstavljavcev s celega sveta, ogled inovativnih podjetij, ki se ukvarjajo s podatkovnimi bazami in razvojem pametnih mest, srečanja z gospodarskimi združenji in mnogo ostalih zanimivosti, ki so navdušile vsakogar, ki ga zanimajo zelena transformacija, digitalizacija in novi poslovni modeli, vsakogar, ki si želi novih poslovnih priložnosti, saj je Nevada znana po številnih panogah, kot so IT, logistika, letalstvo, obramba, energija, zdravstvo, igre na srečo, prebojne tehnologije in podobno.

V drugem delu so imeli udeleženci med priložnost ogleda znanstveno-raziskovalnega inštituta Black Fire Innovation, kjer jim je prof.dr. Bo Bernhard, predstavil nov izraz Fun Economy, ki ustvari kar 16 % svetovnega gospodarstva = 10% turizem + 1% šport + 4-6% zabava.

V Switch Las Vegas so jim predstavili koncept najbolj naprednega podatkovnega centra, katerega celotna poraba energije je na osnovi zelene energije.

Imeli so priložnost preizkusiti vozila Tesla, podjetja The Boring Company Elona Muska, ki je v Las Vegasu lani zgradilo 29 milj dolg sistem tunelov pod mestom za prevoz potnikov.

Prav tako pa so se srečali z vodilnimi raziskovalci Alzheimerjeve bolezni na svetu, saj je UNLV, Department of Brain Health znan po svojih naprednih raziskavah biomarkerjev in mentalnega zdravja.

Spoznali so izvršnega direktorja in predsednika Conventional Center Las Vegas, gospoda Steva Hilloma. V centru med drugim upravljajo z vsemi večjimi kongresi, ki pridejo v mesto. Prav tako bodo novembra 2023 pomagali organizirati Formulo 1, ki prvič v zgodovini prihaja v Las Vegas.

Izjemno pa so bili tudi veseli, da so lahko s slovenskim podjetjem Chipolo praznovali njihov 10 jubilej, ki so ga pripravili ob robu sejma CES.

Mag. Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija pa je dodala: »AmCham poslovno-razvojne delegacije, ki jih organiziramo v sodelovanju s Spirit Slovenija, so odlična priložnost, da se slovensko gospodarstvo odpre pomembnemu trgu, kot je trg ZDA, prav tako pa si podjetja ustvarijo nove priložnosti in partnerstva. V okviru delegacij razmišljamo »out of the box« ter spoznavamo najnovejše trende. Ustvari pa se tudi mreža naprednih slovenskih podjetji in gospodarstvenikov, ki zna sodelovati in tako svoje znanje in proaktivne poglede prenesejo v slovensko okolje.