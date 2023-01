Šest zanimivih ponudb za ljubitelje dobrih knjig

Ljubljana, 15. januar 2023 – Pri Cankarjevi založbi je izšlo pet prevodnih in eno izvirno književno delo, in sicer: Navijaj v sebi Esada Babačića, prva knjiga trilogije Vernon Subutex Virginie Despentes v prevodu Jedrt Maležič, Izgubljena hči Elene Ferrante v prevodu Daše Perme Jurjavčič, Papirnata mesta Dominique Fortier v prevodu Saše Jerele, Zlata opeklina Nevena Ušumovića v prevodu Sonje Polanc, Dnevnik iz Oaxace Oliverja Sacksa v prevodu Brede Biščak.

Pa pojdimo po vrsti:

Esad Babačić, pesnik, esejist, urednik in Rožančev nagrajenec leta 2020, tudi v svoji drugi esejistični knjigi Navijaj v sebi ostaja zvest liričnemu ubesedovanju stvarnosti in je še vedno zelo oseben in drzen, ko gre za razkrivanje čustev. Knjiga nadaljuje tam, kjer se je ustavila Veš, mašina, svoj dolg, in se trudi, da bi lahko na svetli strani meseca spet videli dlje in jasneje.



Roman Vernon Subutex provokativne zvezde francoske literarne scene Virginie Despentes je pikareskno potovanje skozi na videz urejena meščanska predmestja in mračno podzemno drobovje Pariza, ki razkriva pohlep, sovraštvo, razredni boj, obžalovanje, poželenje in človeškost njihovih prebivalcev.



V romanu najbolj brane sodobne italijanske pisateljice Elene Ferrante spremljamo ločenko srednjih let, ki na letovanju sreča mlado mamico Nino. Ta v njej sproži plaz spominov in občutkov. Izgubljena hči je ljubezenski oziroma družinski roman, prepleten s psihološko srhljivko.



Papirnata mesta je kratek, poetični roman kanadske prevajalke in pisateljice Dominique Fortier, v katerem avtorica prepleta avtobiografsko zgodbo avtorice in romansirano biografijo največje ameriške pesnice, skrivnostne samotarke Emily Dickinson.



Neven Ušumović v zbirki pripovedi Zlata opeklina prepleta humorne dialoge, tranzicijski kaos, postsocialistično farso, mladostne sanje, ki so jih pretrgali vojna, razpad in razsulo – in se palimpsestno oddolžuje Tomizzi, Nazorju, Rakovcu, Daši Drndić …



Znameniti nevrolog Oliver Sacks, priljubljen avtor poljudnih znanstvenih del tudi pri nas, se je leta 2001 z Ameriškim združenjem za preučevanje praprotnic odpravil na ekskurzijo po mehiški zvezni državi Oaxaci. Pritegnile so ga različne vrste čokolade in čilija, meskal in košenilja, mezoameriška kultura in halucinogene snovi novega sveta. Dnevnik iz Oaxace je izšel v potopisni zbirki National Geographica.

Torej, če si želite zimnikovega branja v Cankarjeva založba ponuja, ko zapisana v uvodu pet prevodnih in eno izvirno književno delo. Kaj dodati? Izberite in berite! /Objavo pripravila: Alenka T. Seme