Vrednost gradbenih del nižja na mesečni in višja na letni ravni

Ljubljana, 13. januar 2023 – Vrednost v novembru 2022 opravljenih gradbenih del je bila za 3,4 % nižja od vrednosti del, opravljenih v mesecu pred tem, in za 44,0 % višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem novembru.

Vrednost opravljenih gradbenih del nižja kot v oktobru …



Na mesečni ravni je bila vrednost v novembru opravljenih gradbenih del nižja za 3,4 %. Vendar sta se znižali le vrednosti opravljenih gradbenih del na stavbah (za 0,6 %) in gradbenih inženirskih objektih (za 2,8 %), zvišala pa se je vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del (za 3,6 %).



… a za skoraj polovico višja kot v prejšnjem novembru, predvsem zaradi del na stavbah, …



Vrednost v novembru opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih leto prej, in sicer za 44,0 %. Zvišali sta se vrednosti teh del na stavbah (kar za 111,1 %) in gradbenih inženirskih objektih (za 9,8 %), medtem ko se je vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del znižala (za 4,4 %).



… ter prav tako precej višja v primerjavi s prvimi enajstimi meseci leto prej



Vrednost gradbenih del, opravljenih med januarjem in novembrom, je bila za 30,9 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju predhodnega leta. Vendar sta se zvišali le vrednosti teh del na stavbah (za 80,6 %) in gradbenih inženirskih objektih (za 9,4 %), vrednost specializiranih gradbenih del pa je bila nižja (za 15,4 %)./Vir: SURS