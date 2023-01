Slovenija se spet sili tja, kjer leta 1990 ni hotela biti

Ljubljana, 16. januar 2023 – Slovenija se v času vodenja zunanjega ministrstva Slovenije pod taktirko Tanje Fajon aktivno vrača v okrilje Balkana. Namreč, to dokazujejo t. i. uradni obiski naše zunanje ministrice, ki so primarno usmerjeni na Balkan. No, tu velja odmisliti le Hrvaško, ki Slovenijo tako in tako ne jemlje resno, je pa tudi res, da si Hrvaška prizadeva na Balkanu le za pravice Hrvatov v BiH ter Srbiji, Črni gori, na Kosovu.

Tako Tanja Fajon v svojstvu podpredsednica vlada in kot zunanja ministrica te dni obiskuje BiH, Črno goro in Kosovo (v Srbiji in Makedoniji je že bila na t. i. delovnih obiskih, a brez pravih učinkov), kjer se hvali s tem, kako bo Slovenija istim pomagala do hitrejše ureditve pogajanj z EU, čeprav se dobro ve, da na to Slovenija nima nikakršnega vpliva – PRAV nikakršnega!

Fajtova je 13. januarja obiskal Bosno in Hercegovino, kjer naj bi se seznanila s potekom reformnega procesa v okviru evroatlantske perspektive države, ki je pred manj kot mesecem dni dobila status kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Pri čemer pa ona in Golob trdita, da je zato zaslužna Slovenija, bolje rečeno Fajonova in Golob – kar seveda ni res! In dodajmo, da so jo tam sprejeli zunanja ministrica BiH (z okrnjenimi pooblastili za celotno BIH) Bisera Turković, s predsednico predsedstva BiH Željko Cvijanović ter članoma predsedstva Željkom Komšićem in Denisom Bećirovićem.

Nato se je Fajonova odpeljala v Črno goro, kjer naj bi sogovornike pozvala, k imenovanju ustavnih sodnikov. To je pogoj za zagotovitev spoštovanja temeljnih pravic državljanov in stabilnosti institucij,” je tvitnila po pogovorih. Fajon se je na delovnem obisku v Črni gori, srečala s predsednikom Črne gore Milom Đukanovićem, predsednico črnogorske skupščine Danijelo Đurović in premierjem Dritanom Abazovićem, ki tehnično vodi črnogorsko vlado. No, ob tem pa je tudi tu ponujala slovenske usluge, kako bi politično razpadajoča Črna gora izpeljala prilagoditve pogoje za članstvu v EU.

Naša več kot delovna podpredsednica vlade in zunanja ministrica je nato, danes, 16. januarja, obiskala še Kosovo, kjer naj bi po poročanju STA prav tako zagotovila nadaljnjo pomoč in podporo Slovenije pri evroatlantskih integracijah ter vključevanju v regionalne in mednarodne povezave. Napovedala je tudi okrepitev slovenske prisotnosti v Kforju in Eulexu ter pozvala k normalizaciji odnosov med Prištino in Beogradom. Fajon se je v okviru svojega prvega uradnega obiska v Prištini srečala z ministrico za zunanje zadeve in diasporo Republike Kosovo Doniko Gërvalla-Schwarz. Tam se je srečala tudi s kosovsko predsednico Vjoso Osmani – Sadriu, s predsednikom Skupštine Glaukom Konjufco in s predsednikom kosovske vlade Albinom Kurtijem. Glavni namen obiska je splošen pregled razvoja dvostranskih odnosov med državama in intenziviranju prodora slovenskih podjetij na kosovski trg.

Sodeč po pristopih in dejanjih sedanje slovenske zunanje politike, ki jo izvaja podpredsednice vlade, ki je tudi zunanja ministrica, Tanja Fajon kaže na to, da se Slovenija s to vlado z velikimi korali vrača na Balkan.

No, ne samo z vlado, saj tudi predsednica države Nataša Pirc Musar namerava svoj prvi obisk v tujini opraviti na Balkanu – v Srbiji -, kar dokazuje, da se na žalost (našo) Slovenija spet vračamo tja, kjer so nekateri hoteli tam ostati leta 1990. In učinek? Slabši bo kot je bil leta 1990./J.T.