Dokaz, da so zasebni izvajalci – svobodni zdravniki družinske medicine temelj dostopnega javnega zdravstva

Ljubljana, 17. januar 2023 – V skupini zdravstvo.si so pripravili primerjalno analizo opredeljenih oseb pri družinskih zdravnikih na dan 31.12.2022. Analiza razkriva to kar potrjujejo dostopni javni zdravstveni sistemi v EU (Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Francija, Finska…), da so zasebni izvajalci – svobodni zdravniki družinskem medicine temelj dostopnega javnega zdravstva.



Kot kažejo podatki zdravniki družinske medicine zaposleni v zdravstvenih domovih (ZD) imajo zaradi posledic slabega upravljanja in organizacije v državnem zdravstvu manj opredeljenih oseb, kot zasebniki s koncesijo (ZK).

Zato, da bi javnost videla kakšno je stanje na področju t. i. »privatnikov« in t. i. »javnih zdravnikov« za družinsko medicino analizo ponujajo v oceno strokovni in politični javnosti. Seveda pa tudi vsem, ki jih prav to stanje najbolj zadeva.

Z objavo želijo tudi prikazati, da naše t.i. državno zdravstvo velja spoznati kompleksno. S prikazanimi dejstveni pa želijo skupini zdravstvo.si slovenskim državljanom pokazati kdo pri nas omogočila pravočasno in dostopno javno zdravstvo.

In še vir podatkov ZZZS – Število opredeljenih oseb pri aktivnih zdravniki na dan 31.12.2022.

In še naš dodatek! Upati je, da bodo na jutrišnji koalicijski obravnavi stanja težav v zdravstvu – predvsem na področju družinskih zdravnikov – ministri, poslanke in poslanci ter t. i. koordinator ureditve nevzdržnega stanja v našem zdravstvu – predsednik vlade Golob obravnavali tudi te podatke./LN/