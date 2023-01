V Sloveniji se število delovno aktivnih prebivalcev še naprej povečuje

Ljubljana, 17. januar 2023 – Kot kaže statistična analiza SURS je v novembru lanskega leta 2022 bilo v Sloveniji delovno aktivnih približno 931.200 oseb. Njihovo število se je najbolj povečalo v zdravstvu in socialnem varstvu (na približno 73.200).

Delovno aktivnih oseb še nekoliko več

Število delovno aktivnih oseb je v primerjavi z oktobrom zraslo za nekaj več kot 900 (ali za 0,1 %, na okoli 931.200) in doseglo novo rekordno vrednost, odkar spremljamo registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu. V primerjavi s prejšnjim novembrom se je povečalo za 1,9 % (ali za približno 17.800).

Na mesečni ravni se je število delovno aktivnih žensk zvišalo izraziteje, in sicer za 0,2 % (ali za nekaj več kot 800, na približno 418.600), od tega se jih je 90,1 % zaposlilo (največ v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo), 9,9 % pa samozaposlilo. Delovno aktivnih moških je bilo za okoli 100 več (skupno približno 512.600). Število zaposlenih moških se je nekoliko znižalo, število samozaposlenih pa povečalo, in sicer za več kot 200 (najbolj v gradbeništvu). Tudi na letni ravni je število delovno aktivnih zraslo pri obeh spolih, in sicer pri ženskah za 1,8 % in pri moških za 2,1 %.

Rast v več kot polovici dejavnosti

Število delovno aktivnih se je v primerjavi z oktobrom povečalo v enajstih dejavnostih, zmanjšalo pa v devetih. Najbolj se je dvignilo v zdravstvu in socialnem varstvu, in sicer za približno 300 (za 0,4 %, na okoli 73.200). Najbolj je upadlo v gradbeništvu (na okoli 74.800), sledilo je gostinstvo (na približno 38.000). V obeh dejavnostih se je znižalo za približno 200.

Povečanje najizrazitejše v zdravstvu in socialnem varstvu

Novembra je bilo v zdravstvu in socialnem varstvu 19,6 % delovno aktivnih moških in 80,4 % delovno aktivnih žensk. V primerjavi z mesecem prej se je število obojih povečalo za 0,4 %, na letni ravni pa za 2,5 %. V tej dejavnosti je bilo okoli 70.700 (ali 96,6 %) zaposlenih oz. za 0,4 % več kot mesec prej, samozaposlenih pa približno 2.500 (ali 3,4 %) oz. za 1,0 % več kot prejšnji mesec. V okviru te dejavnosti se je na mesečni ravni število najbolj dvignilo v zdravstvu (na približno 48.900), sledila sta socialno varstvo brez nastanitve (na približno 9.000) in z nastanitvijo (na nekaj več kot 15.300). Na letni ravni se je število najbolj povečalo v socialnem varstvu brez nastanitve (za 12,1 %), sledilo je zdravstvo (za 1,9 %), v socialnem varstvu z nastanitvijo pa se je znižalo (za 0,8 %).

Delovno aktivnih v zdravstvu približno za četrtino več kot pred desetletjem

V dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo je bilo v novembru 2022, glede na isto obdobje pred desetimi leti, za 31,3 % (ali za približno 17.500) več delovno aktivnih oseb. Število delovno aktivnih moških se je v tem obdobju povečalo za približno 3.900, število žensk pa za približno 13.600. Znotraj te dejavnosti se je v obdobju desetih let število delovno aktivnih v zdravstvu povečalo za 26,6 %, v socialnem varstvu z nastanitvijo za 23,7 % in socialnem varstvu brez nastanitve za 89,4 %./Vir: SURS/