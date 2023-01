Po anketi Mediane Golob še vedno trdno v sedlu; Logar najbolj priljubljen politik

Ljubljana, 23. januar 2023 – Po objavljeni anketi POP TV, ki jo je zanjo pripravil Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 16. in 19. januarjem na reprezentativnem vzorcu 715 vprašanih so anketiranci največji vladajoči stranki Gibanje Svoboda še vedno 28,3 odstotka svojih glasov. Drugo mesto še vedno zaseda največja opozicijska stranka SDS, ki bi podprlo 20,3 odstotka vprašanih. Sledijo SD s 6,1 odstotka podpore (decembra 6,8 odstotka), NSi s 5,5 odstotka (8,5 odstotka) in Levica s 3,7-odstotno podporo (4,9 odstotka).

Anketa kaže, da delo Golobove vlade še vedno podpira 50,6 odstotka anketirancev. Golobove vlade ne podpira je 35.5 odstotka vprašanih, razlika do sto odstotkov vprašanih, to je 13,9 odstotka, pa je neopredeljenih. Torej, če sodimo po tej anketi ima Golobova vlada kljub padcu podpore njegovi vladi, še vedno trdno v sedlu.

Zanimivi so rezultati ankete, s katero raziskovalec proučuje in ocenjuje priljubljenost politikov. Na tej lestvici, od ponujenih politikov v izbiro anketirancem, je prvi poslanec SDS Anže Logar (to je prvič, da je kak politik SDS pristal na prvem mestu, odkar se opravljajo t. i. ankete priljubljenosti), na drugem mestu je predsednica republike Nataša Pirc Musar, tretji na lestvici je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, na četrtem mestu je predsednik vlade Robert Golob. Peto mesto presenetljivo zaseda NSi evropska poslanka Ljudmila Novak (res zanimivo), predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je uvrščena na šesto mesto. Sledijo jim poslanec NSi Jernej Vrtovec (7), gospodarski minister Matjaž Han (8), zunanja ministrica Tanja Fajon (9) in ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan (10). Koordinator Levice in minister za delo Luka Mesec je enajsti in tik pred vodjo poslancev SDS Jelko Godec (12). Prvak NSi Matej Tonin, ki se na vse kriplje trudi biti všečen, čeprav sam točno ne ve komu, je zasedel 13. mesto, novinec na lestvici pa poslanec Levice Miha Kordiš (14) pa je prehitel predsednika SDS Janeza Janšo, ki zaseda, po mnenju anketirancev zadnje mesto, kar pa je zanj velik uspeh, da ga glede na t. i. medijsko osovraženost s pomočjo javnih medijev anketiranci sploh opazijo.

Zanimivo je, da anketiranci v raziskavi Mediane sploh več ne omenjajo Janeza Lenarčiča “znamenitega” slovenskega komisarja za krizno upravljanje v EU. No pa tudi zdaj že nekdanjega predsednika država Boruta Pahorja, ki je, kot kaže že odvržen – med anketiranci Mediane – na politični odpad.

Če upoštevamo anketo, kot verodostojno stanje, je zanimivo to, da je po anketi Mediane za POP TV Golob še vedno trdno v sedlu. Je pa res, da mu to zagotavljajo osrednji mediji, ki ga še vedno javnosti ponujajo kot osvoboditelja izpod t. i. osovražene desne oblasti Janeza Janša./LN