14. Informativa presegla vsa pričakovanja

Ljubljana, 23. januar 2023 – Minulo soboto, 21. januarja 2023, se je zaključila 14. Informativa, sejem izobraževanja in poklicev, ki je po dveh letih prisilne pavze ponovno napolnila dvorane ljubljanskega Gospodarskega razstavišča. Kot sporočajo organizatorji je letošnji veliki (pred)informativni dan bil rekorden v vseh pogledih – kar 27.700 obiskovalcev iz vse Slovenije je pridobivalo informacije o njihovi nadaljnji izobraževalni, poklicni in karierni poti, na dogodku pa se je bilo moč sprehoditi med 220 razstavnimi prostori in info točkami ter spoznati kaj ponuja prek 30 zaposlovalcev, ki so skupaj ponujali več kot 120 delovnih mest in drugih štipendijskih priložnosti.

V DVEH DNEH VEČ KOT 27.700 OBISKOVALCEV

Natanko en mesec pred uradnimi informativnimi dnevi je Informativa že štirinajsti generaciji učencev, dijakov, študentov in staršev predstavila celovito paleto izobraževanj – od srednješolskih vse do dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, številne poklice, zaposlitvene priložnosti, informacije o štipendijah in obštudijskih programih.

Proevent, organizator Informative, ugotavlja, da se tako število obiskovalcev kot tudi sodelujočih organizacij iz leta v leto povečuje, ter da je Informativa po dveh letih prisilne pavze in v luči številnih digitalnih in online predstavitev, z rekordnim obiskom ponovno dokazala, da so dogodki in pridobivanje informacij v živo ključnega pomena.

V petek je 14. Informativo obiskalo več kot 4.000 otrok, ki so sejem obiskali v okviru organiziranih ogledov. V obeh dneh pa je Informativo obiskalo rekordnih 27.700 obiskovalcev iz vseh koncev Slovenije, ki so se na sejmu imeli možnost sprehoditi med 220 razstavnimi prostori in info točkami, kjer je potekala predstavitev več kot 250 različnih programov, med njimi kar 17 tujih.

Informativo je obiskalo tudi veliko predstavnikov ministrstev in služb vlade, ki so jo označili za pomemben dogodek za mlade na njihovi izobraževalni in karierni poti. Z lastnimi razstavnimi prostori, različnimi programi in zaposlitvenimi priložnostmi pa so se na Informativi predstavili tudi Ministrstvo z delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo, Služba vlade za digitalno preobrazbo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za notranje zadeve s slovensko Policijo, Ministrstvo za obrambo s predstavitvijo poklicev v Slovenski vojski ter Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

V letošnjem letu je na Informativi že šestič potekal projekt zaposlovanja mladih Moja prva zaposlitev, ki je mladim in odraslim ponudil priložnost stopiti v neposreden stik z več kot 30 delodajalci, ki so ponudili prek 120 zaposlitev, štipendije, praktična usposabljanja, projektno in študentsko delo ter prvo zaposlitev.

Izjemno bogat je bil tudi spremljevalni program v treh predavalnicah, kjer je potekalo več kot 35 izobraževalnih dogodkov – različnih osebnih svetovanj za bodoče dijake in študente, delavnice hitrega branja in učenja, predstavitev vpisnih pogojev, alternative vpisov in številni drugi. Na dogodku so ambasadorji projekta NIJZ Nisi ok? Povej naprej. razbijali mite o duševnem zdravju, v znak strategije Čista nula, čista vest za nič žrtev v cestnem prometu pa so ambasadorji Zavoda varne poti mlade opozarjali o ničelni toleranci do vseh substanc v prometu.

15. INFORMATIVA ŽE PRIHODNJE LETO

14. Informativa je bila v vseh pogledih rekordna ter tudi po besedah obiskovalcev in sodelujočih izjemna. Organizator Proevent se ponovno zahvaljuje obiskovalcem, sodelujočim organizacijam, medijem in vsem, ki so dogodek podprli s svojimi vsebinami, ter napoveduje že 15. sejem izobraževanja in poklicev, ki bo potekal na istem mestu in v istem terminu – v petek in soboto, 19. in 20. januarja 2024, na Gospodarskem razstavišču./LN/