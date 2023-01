Huawei predstavlja rezultate raziskave nakupnih navad

Ljubljana, 25. januar 2023 – Huawei, vodilni svetovni proizvajalec pametnih nosljivih potrošniških naprav, predstavlja Poročilo o vpogledu v trg pametnih ur. Poročilo predstavlja ugotovitve in ponuja poglobljen vpogled v vedenje strank in tržne namere ob nakupu osebnih nosljivih naprav. Sklepi v poročilu temeljijo na različnih študijah, ki jih je Huawei izvedel interno in v sodelovanju z uglednimi raziskovalnimi inštitucijami: Ipsos Poljska, Pollster in GfK.

Zaradi svoje vzdržljivosti, prenosljivosti in enostavne uporabe so se nosljive naprave izkazale za ključne pri spodbujanju digitalne preobrazbe. Pametne osebne naprave so postale tudi nepogrešljivi izkaz življenjskega sloga. Poroka med digitalno tehnologijo, industrijskim oblikovanjem in spremljanjem zdravstvenega stanja so pripeljali do množične uporabe teh naprav in prepoznavanje njihove uporabne vrednosti. Podatki o sledenju zdravja so bili uporabljeni za vizualizacijo in digitalizacijo telesnih funkcij, kar je ustvarilo novo proaktivno paradigmo upravljanja zdravja, medtem ko je vedno večja dostopnost digitalne tehnologije približala nosljive naprave potrošnikom.

»Huaweieve nosljive naprave dajejo prednost interesom potrošnikov, s ciljem povzdigniti digitalne rešitve na višjo raven in jih približati vsakemu posamezniku, gospodinjstvu in industriji. Bili smo inovator v industriji pametnih ur, ki je celotno industrijo potiskal naprej z integracijo Huaweievih prelomnih tehnologij in izkoriščanjem rezultatov pridobljenih v naših priznanih raziskovalnih in razvojnih laboratorijih in inštitutih,« je dejal William Tian, predsednik evropske regije pri Huawei Consumer Business Group.

Želje potrošnikov in nakupna motivacija

Izbira pametne ure je pogosto dobro premišljen proces, saj si kupci vzamejo čas za končno odločitev. Ne glede na cenovni razred pot kupca do nakupa običajno traja skoraj mesec dni, z več kot tremi tedni aktivnega iskanja popolne naprave.

Zdi se, da podoben vzorec velja za vse skupine potrošnikov, ki se odločajo o nakupu. Tako za napredne uporabnike, ki iščejo športne naprave, ali običajne stranke, usmerjene v življenjski slog, ki želijo ostati v stiku bodisi z najnovejšimi modnimi trendi ali preprosto želijo imeti najnovejše pripomočke. Slednje predvsem velja za velike privržence določene blagovne znamke.

Potrošnikom je pomembno, da se na napravo lahko zanesejo, je enostavna za uporabo in dovolj vzdržljiva ob vsakodnevni uporabi. Na podlagi Huaweievih ugotovitev so ključni dejavniki nakupa življenjska doba baterije, vodoodpornost in združljivost z drugimi pametnimi napravami.

Kar zadeva lastnosti izdelka, se vodoodpornost uvršča med najbolj privlačne lastnosti pametnih ur. Zanimivo je, da vodoodpornost ni pomembna lastnost le iż funkcionalnega vidika, ampak tudi kot dokaz kakovosti in trajnosti izdelka, pri čemer je 67 % anketirancev omenilo vodoodpornost kot najbolj privlačno lastnost skupaj z življenjsko dobo baterije.

Vrhunske funkcije naprave

Potrošniki imajo zelo različne okuse in ne obstaja samo en model popolne ure. Želje glede oblike in videza številčnice, velikosti ali značaja ure so zelo različne. Če določena ura po videzu ne ustreza željam določenega kupca, je preprosto ne bo kupil, ne glede na to, kako dobre so njene funkcije. Zanimivo pa je, da kljub dejstvu, da potrošniki nakup pametne ure zaznavajo kot nakup modnega izdelka ali morda bolje tehnološko naprednega izdelka, pa še vedno najpogosteje posežejo po klasičnih oblikah s tradicionalnim okroglim ohišjem. Tudi ostali dekor igra pomembno vlogo pri odločitvi o nakupu, le ta ni omejen samo na izbiro barve ohišja, ampak tudi na pašček, okrasitev na kroni in paščku ter ostale detajle. To še posebej velja za naprave višjega cenovnega razreda, saj kar 55 % lastnikov ur nad 250 evrov večkrat menja pašček na uri, odvisno od namena trenutne uporabe. Kljub temu se veliko lastnikov pametnih ur v vseh cenovnih razredih nagiba k menjavi paščka pametne ure šele, ko je le ta poškodovan.

Pri pametnih urah videz ni omejen le na fizično zasnovo. Ne glede na cenovni razred več kot polovica lastnikov pametnih ur zamenja številčnico ure vsaj enkrat na mesec. Vendar je večja verjetnost, da lastniki pametnih ur pod 200 € številčnice ne bodo zamenjali in bodo vztrajali pri tisti, ki so jo dobili ob nakupu.

Videz seveda ni vse. Funkcije pametne ure prav tako igrajo pomembno vlogo pri odločanju o nakupu. Pri dejanski uporabi se lastniki pametnih ur navadno držijo najosnovnejših funkcij svojih naprav, kot so dnevno spremljanje zdravja in športni načini. Na vrhu seznama so funkcije, ki so neposredno povezane s povezljivostjo in zlasti možnostjo preverjanja/sprejemanja telefonskih klicev neposredno na napravi, pri čemer jih je 38 % to funkcijo izbralo kot najpomembnejšo.

Na drugem koncu uporabniškega spektra skoraj 60 % lastnikov pametnih ur trdi, da redno preverjajo informacije iz aplikacij za spremljanje zdravja in izvajajo posebne ukrepe na podlagi rezultatov. Tu so ključne funkcije povezane posebej z zdravjem srca, pri čemer so na prvem mestu funkcije, kot sta beleženje utripa in EKG ter merjenje krvnega tlaka.

Kje, kdaj in zakaj kupiti

Kupci približno enakomerno posegajo po klasičnem ali spletnem nakupu. Ker pametna ura ni samo elektronski pripomoček, ampak tudi del stila, potrošniki v zadnjem koraku pogosto čutijo potrebo, da si napravo osebno ogledajo, jo preizkusijo, se prepričajo, da izgleda dobro in ustreza njihovim pričakovanjem/slogu. V fazi nakupa so najpomembnejše lastnosti, povezane z vsakodnevno uporabo. Kot že omenjeno tu prednjačijo življenjska doba baterije in združljivost z drugimi napravami, kakovost, med katero sodita vodoodpornost in odpornost na praske ter nenazadnje dizajn. Najbolj želeni stil bi lahko opisali kot eleganten, z okroglo številčnico, ohišje pa naj bo kovinsko. Pri paščkih je pomembna široka izbira, najbolj privlačne pa so kovinske/titanove zapestnice ali univerzalni silikonski paščki. Seveda pri končni nakupni odločitvi štejejo tudi fukcionalnosti, a ni zanemarljivo dejstvo, da po nakupu večina uporabnikov ostane pri osnovnih funkcijah.

Katere pametne ure so najbolj popularne pri nas

Vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 3 Pro na vašem zapestju ne bodo ostale neopažene. V Sloveniji lahko izbirate med več možnostmi. Brezšivno ohišje iz titana in pester nabor številčnic prekritih s safirnim steklom odlikuje 46 mm različico. Pomembni prednosti sta dvotedenska avtonomija baterije in hitro polnjenje, saj se v celoti napolni v slabih 85 minutah. Modna poslastica pa je različica s keramičnim ohišjem in nekoliko manjšim zaslonom. Robovi krone se ponašajo z zlatimi valovi ujetimi med lupinaste krivulje, kovinski gumb pa zaključi izjemno domiseln design. Posebnost ur Huawei Watch GT 3 Pro pa je aplikacija EKG, ki omogoča analizo ritma, atrijske fibrilacije ter prezgodnjega utripa v realnem času.

Športni navdušenci radi posegajo po modelu Watch GT 3 SE, ki omogoča več kot 100 različnih načinov vadbe, tako zunaj kot v notranjih prostorih. Modern videz, brezžično, hitro polnjenje, do dva tedna vzdržljivosti baterije in združljivost z vsemi napravami so lastnosti, ki so med najpomembnejšimi faktorji odločitve pred nakupom. Snovalci pametnih ur Huawei se tega zavedajo, serija Watch GT 3 pa se ponaša prav z vsemi.