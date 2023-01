Na Ptuju vse pripravljeno za izvedbo že 63. Kurentovanja

Ptuj, 26. januar 2023 – Zavod za turizem Ptuj kot organizator bo skupaj z Mestno občino Ptuj med 11. in 21. februarjem že 63. tradicionalno Kurentovanje, največjo slovensko prireditev v času pusta, ki bo na ulice našega najstarejšega mesta privabila avtohtone in druge maske z vse Slovenije in srednje Evrope. 63. Kurentovanje ostaja zvesto vsem programskim izhodiščem, ki so bila postavljena v preteklosti, prav tako pa uvaja trajnostni moment, ki bo z osrednjim likom kurenta obiskovalce mesta nagovarjal 365 dni v letu.

Na današnji novinarski konferenci so program letošnjega Kurentovanja predstavili: Nuška Gajšek, županja MO Ptuj, Tanja Srečkovič Bolšec, direktorica Zavoda za turizem Ptuj, Hinko Šoštarič, Vitez Hinko Sodinski, plemeniti Gall, princ karnevala, ter Drago Slameršak, direktor družbe Radio Tednik Ptuj d.o.o., organizator zasebnega dela Kurentovanja.

Uradni začetek letošnjih kurentovih opravil bo že v noči z 2. na 3. februar, ko bodo pričetek pustnega časa naznanili častilci pradavne tradicije s kurentovim skokom natanko opolnoči na domačiji 2. princa karnevala Matevža Zokija v Budini pri Ptuju; prav tako bodo kurenti ob istem času zazvonili drugod po Dravskem in Ptujskem polju. Na ta dan si kurenti prvič nadenejo zvonce, s katerimi zaplešejo ob ognju in s tem začnejo s svojim poslanstvom odganjanja zime in zla v zameno za pomlad, srečo in dobro letino.

Osrednja dogodka tudi letos ostajata mednarodna Etno- in Karnevalfest. Etnofest bo po dveh letih premora ponovno združil avtohtone lokalne in druge etnografske like Slovenije ter tujine v soboto, 11. februarja. Mesto Ptuj bo na pustno nedeljo, 19. februarja, v sklopu Karnevalfesta upravičilo sloves največje pustno-karnevalske prireditve v Sloveniji in širši regiji, na kateri bo nastopilo okrog 2500 udeležencev. Letošnje leto Kurentovanje beleži še nekaj mejnikov, in sicer jubilej – 150 let od prve zabeležbe povorke našemljenih meščanov v mestu Ptuj. Z Mestnim pustnim korzom, ki bo letos doživel 10. jubilejno izvedbo, bo potekal prikaz zgodovinske povorke v soboto, 18. februarja.

Ob tem bo letošnje Kurentovanje postreglo s trajnostno pridobitvijo, visokotehnološko zasnovano Kurentovo hišo, katere otvoritev bo pod okriljem Zveze društev kurentov potekala že 3. februarja in bo nedvomno v prihodnjih letih še dodatno prispevala k prepoznavnosti edinstvenega obredja z osrednjim likom kurenta, katerih obhod je vpisan na Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva pri UNESCU.

Kot vsako leto bo umetniško dogajanje obarvala mednarodna likovna prireditev Ex-tempore: odprtje razstave bo potekalo 18. februarja. Dobrodelna nota festivala pa se bo izkazala v soboto, 11. februarja, na največji humanitarni prireditvi na prostem v Sloveniji, tradicionalni Obarjadi, ki poteka pod okriljem Lions kluba Ptuj. Skozi večerne dogodke med 11. in 21. februarjem bo moč spoznati večino etnografskih likov lokalnega okolja. Ti se bodo predstavljali vsakodnevno v starem mestnem jedru. Velja izpostaviti Dan kurentovih in korantovih skupin, katerega organizator je Zveza društev kurentov, ko bo v sredo, 15. februarja, mesto obiskalo na stotine rogatih in pernatih kurentov/korantov. Za dokaz prenašanja pustne tradicije na najmlajše bo 20. februarja poskrbela otroška pustna povorka v soorganizaciji z Vrtcem Ptuj, ki se je udeležijo otroci II. starostnega obdobja iz celotne Slovenije in po ulicah najstarejšega slovenskega mesta prebujajo pomlad.

Na vseh prireditvah javnega pomena organizatorji pričakujejo približno 4000 udeležencev iz 10 držav, kar Kurentovanje uvršča med največje prikaze pustne dediščine v Sloveniji in Evropi. Letošnje Kurentovanje se zaključuje 21. februarja, ko je na Ptuju slovo od pusta še posebej praznično. Opoldne Ptujčani odložijo delo in se pridružijo zabavam v mestu ter v njegovih lokalih do poznih večernih ur.

Organizatorji stremijo k cilju, da ima prireditev pozitivne učinke tudi na gospodarstvo in turizem v mestu. Kot v preteklih letih bodo z najrazličnejšo animacijo ter prikazi obhodov različnih etnografskih in drugih pustnih likov obiskovalce letos poskušali zadržati v mestu čim dlje, tudi po končanih osrednjih povorkah, ko bodo na več lokacijah obiskovalce zabavale glasbene skupine, DJ-i … Gostinci iz Ptuja in okolice so dobili priložnost, da ob trasi povork postavijo stojnice ter ponudijo svoje izdelke in storitve.

Da ima največji slovenski etnografski festival s 63-letno tradicijo podporo tudi širše, kaže sprejeto častno pokroviteljstvo letošnjega festivala s strani ministra za gospodarstvo, turizem in šport, g. Matjaža Hana, ki se bo po napovedih njegovega kabineta udeležil mednarodne karnevalske povorke 19. februarja.

Zavod za turizem Ptuj je organizator javnega dela prireditve, ki bo potekal od 11. do 21. februarja 2023. V sklopu slednjega ostajata osrednja dogodka etnografska in karnevalska povorka, ko je možno spoznati naše in druge tradicionalne ali sodobne pustne like. V času Kurentovanja se v okviru Artfesta, Etnofesta in Karnevalfesta zvrstijo številne povorke, pustni korzo, prikazi etnografskih likov, plesi v maskah, razstave in še veliko drugega. Pod javni del prireditve tako spadajo brezplačne prireditve javnega značaja, ki potekajo v starem mestnem jedru.

Z razvojem Kurentovanja se je pred leti le-to dopolnilo tudi z zasebnim delom prireditve, kamor se uvrščajo zabave v Karnevalski dvorani. Zasebnik v organizacijo vstopa preko prijave na javni razpis Zavoda za turizem. Izbrani ponudnik pri komunikaciji uporablja blagovno znamko Kurentovanje, se pa program odvija neodvisno od javnega dela. Zavod nima vpliva na izbor izvajalcev v Karnevalski dvorani, temveč predpisuje zgolj, da morajo biti slovenski glasbeniki udeleženi v 50 % programa.

Družba Radio Tednik Ptuj d.o.o. kot organizator zasebnega – zabavnega – dela pustovanja na Ptuju si je že ob prijavi na javni poziv Zavoda za turizem Ptuj v jeseni 2021 zadal ambiciozni plan, da bo z raznovrstnim glasbenim programom zadovoljil glasbene navdušence vseh žanrov, kjer bodo lahko prišli na svoj račun tako ljubitelji slovenske narodno-zabavne glasbe kot hrvaške zabavne in klapske glasbe ter na koncu, kar je bila želja poslušalcev Radia Ptuj, tudi srbske folk glasbe s srbsko folk pevke Svetlane Ražnatović, bolj znana po vzdevku Ceca.

Skupno bo organizator v dvorani Campus izvedel kar 13 dogodkov, katerih natančnejši program je objavljen tudi na strani vodilnega prodajalca vstopnic v Sloveniji, Eventim (www.eventim.si).

Cilj družbe Radio Tednik Ptuj d.o.o., skupaj z Zavodom za turizem Ptuj in MO Ptuj, je, da življenje v pustnem času na Ptujskem z vsemi zgodbami in dogodki mora (b)iti ob bok največjim karnevalom v Evropi. Zaradi navedene ambicije bodo v nacionalno promocijo letošnjega pustovanja v družbi Radio Tednik Ptuj d.o.o. namenili med 80.000 in 90.000 evrov./LN/