Vlada naj bi šele danes potrdila Golobovo odločitev, da se bo sodnim funkcionarjem izplačeval dodatek v višini 600 evrov bruto

Ljubljana, 26. januar 2023 – Vlada naj bi šele danes, 26. januarja, obravnavala predlog zakona, s katerim bi tudi pravno formalno uredila izplačevanje dodatka k plačam pravosodnih funkcionarjev. Kot je znano gre za Golobovo obljubo, ko je Golob na občnem zboru Slovenskega sodniškega društva (10. januarja 2023) napovedal reformo plačnega sistema s posebnim plačnim stebrom za sodstvo oziroma pravosodje. “Da pokažemo svojo resnost, smo (?) se odločili, da bomo s 1. januarjem sprejeli dodatek k vašim plačam,” je Golob dejal zbranim predstavnikom tretje veje oblasti, ki jih je presenetil (10. januarja) s svojim darilom – mesečnim dodatkom v višini 600 evrov bruto – , ki ga bodo plačali davkoplačevalci.

Da je tako, to pomeni, da je Golob sodnikom in tožilcem obljubljal, za kar še ni imel zakonske osnove, potrjujejo besede pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan. Namreč, ta je v ponedeljek, 23. januarja, v DZ, ko je odgovarjala na poslansko vprašanje, povedala, da bo v zakonu eksplicitno zapisano, da bodo sodni funkcionarji (beri golobovo darilo) dodatek prejemali do uveljavitve plačne reforme. Ob tem je ministrica še dodala, da vlada že obravnava predlog zakona. A ni čudno, če ga bo, kot poroča STA, obravnavala šele danes, 26. januarja.

Zanimivo je tudi, da tak Golobov pristop tretje veje oblasti, ki skrbi za delovanje pravne države, ne moti. Logično, zakaj pa bi jo, saj gre za denarnice njihov sodnikov in tožilcev z izgovorom, da gre za t. i. materialno neodvisnost sodnikov.

In še to! Vlada zakon želi sprejeti po nujnem postopku. Logično, da ne bi kdo trdil, da je bila Golobova odločitev sporna. A je potrebo kaj dodati? Ne! Sodniki in tožilci, teh naj bi bilo okoli 1093, zdaj lahko mirno počakajo na ureditev plač v javnem sektorju./J.T.