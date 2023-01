V Sloveniji smo lani zabeležili 5,8 milijona turističnih prihodov in 15,6 milijona turističnih prenočitev

Ljubljana, 26. januar 2023 – Kot je objavila Slovenska turistična organizacija (STO) smo v letu 2022 v Sloveniji zabeležili rekordnih 5,8 milijonov turističnih prihodov in 15,6 milijonov turističnih prenočitev oziroma za 46,6 % več prihodov in za 38,5 % več prenočitev kot v letu 2021. Glede na leto 2019 je bilo število prihodov v letu 2022 nižje le še za 5,8 %, število prenočitev pa za 1,2 %.

Tuji gostje so ustvarili 3,9 milijonov prihodov in 10 milijonov prenočitev. V prvih 11 mesecih leta 2022 smo zabeležili 2,71 milijard evrov iz naslova izvoza potovanj, kar je 2 % več kot v enakem obdobju leta 2019. Leta 2022 se je slovenski turizem tako močno približal številkam, kot smo jih poznali pred pandemijo covid-19. Prihodi tujih turistov so glede na predkoronsko raven okrevali na 84 %, s čimer je slovenski turizem presegel evropsko in globalno raven. Po podatkih UNWTO so namreč mednarodni prihodi lani dosegli 63 % ravni izpred pandemije, v Evropi je turizem okreval na 80 %.

Lani smo zabeležili za 5,8 % manj turističnih prihodov in za 1,2 % manj turističnih prenočitev kot leta 2019. Po podatkih SURS je bilo do konca lanskega leta zabeleženih 5,86 milijonov prihodov turistov in 15,58 milijonov turističnih prenočitev, oziroma za 46,6 % več turističnih prihodov in za 38,5 % več turističnih prenočitev kot leto prej. Od tega so tuji gostje ustvarili 3,93 milijonov turističnih prihodov (67 % vseh) in 10,07 milijonov prenočitev (65 % vseh), to je za 114,8 % več turističnih prihodov in za 110,2 % več turističnih prenočitev kot v letu 2021. Domači gostje so v tem obdobju ustvarili 1,93 milijona turističnih prihodov (33 % vseh) in 5,50 milijonov turističnih prenočitev (35 % vseh), kar predstavlja za 11 % manj turističnih prihodov in za 14,7 % manj turističnih prenočitev kot v letu 2021.

Glede na leto 2019 so tuji turisti v letu 2022 ustvarili 11,4 % manj prenočitev, domači turisti pa za 25,1 % več prenočitev.

Okrevanje turističnega prometa je bilo sicer napovedano za leto 2023, a smo številke iz leta 2019 že skoraj dosegli že v letu 2022. K okrevanju so močno pripomogli domači gosti, k čemur so pripomogli ukrepi pomoči turizmu po pandemiji covid-19, zlasti turistični boni ter t. i. boni 21, ter promocijska kampanja Moja Slovenija, s katero Slovenska turistična organizacija (STO) nagovarja prebivalce Slovenije k dopustovanju doma. V letu 2022 pa se je močno krepilo tudi število tujih prihodov in prenočitev. Spodbudne so tudi napovedi za leto 2023, v katerem pričakujemo nadaljnjo zmerno rast turističnega prometa (okvirno 5 %)./LN/STO/