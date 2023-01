Zaupanje nižje v trgovini, gradbeništvu in storitvenih dejavnostih

Ljubljana, 26. januar 2023 – Vrednosti kazalnika zaupanja so se na mesečni ravni znižale v trgovini, gradbeništvu in storitvenih dejavnostih. Povprečje leta 2022 je bilo v primerjavi s predhodnim višje v trgovini, storitvah in gradbeništvu, v predelovalnih dejavnostih pa je bilo nižje.

Zaupanje v predelovalnih dejavnostih enako …



Vrednost kazalnika zaupanja je bila enaka kot v prejšnjem mesecu. V primerjavi z lanskim januarjem in dolgoletnim povprečjem pa je bila nižja za 12 odstotnih točk oz. za 3 odstotne točke.



Izboljšala sta se kazalnika skupna naročila in zaloge (prvi za 2 odstotni točki, drugi za 8 odstotnih točk), poslabšal pa se je kazalnik pričakovana proizvodnja (za 8 odstotnih točk). V primerjavi z letom 2021 je bilo zaupanje lani manjše, povprečje kazalnika je bilo namreč nižje za 8 odstotnih točk (upad z 8 na 0 odstotnih točk).



Več kot tretjina podjetij (39 %) je kot glavni omejitveni dejavnik navedla negotove gospodarske razmere (za 11 odstotnih točk več kot v prejšnjem januarju), sledili sta pomanjkanje usposobljenih delavcev (32 %, za 2 odstotni točki manj) in nezadostno tuje povpraševanje (25 %, za 12 odstotnih točk več).



Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti je bila 82,8-odstotna oz. za 0,9 odstotne točke manjša kot v oktobru 2022. Kazalnik ustreznost proizvodnih zmogljivosti se je znižal za 2 odstotni točki, medtem ko se je kazalnik obseg novih naročil izboljšal za 4 odstotne točke. Ocena konkurenčnega položaja je na domačem trgu ostala nespremenjena, na trgih držav članic EU in na trgih zunaj EU pa se je poslabšala (za 2 odstotni točki oz. za 3 odstotne točke).



… manjše pa v trgovini na drobno …



Kazalnik zaupanja je na mesečni ravni po dveh zaporednih mesecih rasti upadel za 4 odstotne točke. Od dolgoletnega povprečja je bil višji za 7 odstotnih točk, na letni ravni pa za 5 odstotnih točk.



Na mesečno poslabšanje zaupanja je vplivalo znižanje kazalnikov prodaja in pričakovana prodaja. V primerjavi z letom 2021 pa je bilo zaupanje lani večje, povprečje kazalnika je bilo namreč višje za 15 odstotnih točk (dvig s 5 na 20 odstotnih točk).



Najpogosteje so dejavnost omejevali naslednji dejavniki: konkurenca v sektorju (43 % podjetij, za 3 odstotne točke manj kot v prejšnjem januarju), visoki stroški dela (35 %, za 3 odstotne točke več) in nezadostno povpraševanje (21 %, za 2 odstotni točki manj).



… v gradbeništvu …



Vrednost kazalnika zaupanja je bila za 4 odstotne točke nižja kot mesec prej. Od vrednosti v istem obdobju prejšnjega leta je bila nižja za 8 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa višja za 28 odstotnih točk.



Zaupanje je upadlo zaradi poslabšanja kazalnika pričakovano zaposlovanje (znižanje za 10 odstotnih točk), medtem ko se je vrednost kazalnika skupna naročila izboljšala za 2 odstotni točki. Povprečje kazalnika zaupanja za leto 2022 je bilo 22 odstotnih točk. To je bilo za 4 odstotne točke višje kot v predhodnem letu.



Največ podjetij je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo visoke stroške materiala (55 % podjetij, to je bilo za 1 odstotno točko več kot v prejšnjem januarju), sledili so pomanjkanje usposobljenih delavcev (49 %, za 6 odstotnih točk več) in visoki stroški dela (40 %, za 10 odstotnih točk več).



… in storitvenih dejavnostih



Kazalnik zaupanja se je na mesečni ravni nekoliko znižal, in sicer za 1 odstotno točko, medtem ko je bil na letni ravni višji za 3 odstotne točke in od dolgoletnega povprečja za 7 odstotnih točk.



Upad je bil predvsem posledica nižjega pričakovanega povpraševanja. Povprečje kazalnika zaupanja za prejšnje leto je bilo 17 odstotnih točk oz. za 9 odstotnih točk višje kot za 2021.



Najpogosteje sta te dejavnosti omejevala dejavnika pomanjkanje delovne sile (31 %, za 7 odstotnih točk več kot v prejšnjem januarju) in nezadostno povpraševanje (31 %, za 3 odstotne točke več). 28 % podjetij je poslovalo brez omejitev (za 2 odstotni točki več)./Vir: SURS