Dunaj, 28. januar 2023 – Dunajska ALBERTINA predstavlja prerez skozi šest stoletij zgodovine grafike od Albrechta Dürerja do Henrija de Toulouse-Lautreca do Kiki Smith in Damiena Hirsta. Načrtovani razstavni duo – na obeh lokacijah ALBERTINE – predstavlja dela iz poznega srednjega veka do grafik sodobne umetnosti.

Prvi del Dürerja. žvečiti Miró – Veliki mojstri grafike v ALBERTINI predstavlja izjemna dela ‘starih mojstrov’ – vključno z Albrechtom Dürerjem, Pieterjem Brueglom, Rembrandtom van Rijnom – in vodi do impresivnih del moderne in sodobne umetnosti. Drugi del , Andy Warhol to Damien Hirst – The Revolution in Printmaking , si lahko ogledate, če obiščete avstrijsko prestolni v ALBERTINI MODERN od konca februarja.

Razvoj grafične tehnike je eden največjih umetniških dosežkov poznega srednjega veka. Kmalu so se izenačili s slikarstvom in z umetniki, kot sta Albrecht Dürer in Martin Schongauer, celo višje. Mojstrska dela, kot so Dürerjev Vitez, smrt in hudič , Munchov Poljub in Mirójeva abstraktna kompozicija , si lahko ogledate na razstavi z imenom “Veliki mojstri grafike”.

Na ogled je tudi znamenito Rembrandtovo delo, tako imenovani List za sto guldnov. Ta list je bil tako dragocen, da je stal sto guldnov in je bil dragocenejši od slike. In še, kar je za obiskovalce te znamenite razstave pomembno. Razstavo si lahko ogledate do 14. maja 2023 v ALBERTINI./LN/Vse fotografije za to so avtorske zaščitene in so last Albertine/