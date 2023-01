Na voljo aplikacija, ki razkriva, kako drago hrano jedo državljani članic EU

Luxembourg/Ljubljana, 28. januar 2023 – Statistični urad Evropske unije Eurostat, ki je odgovoren za objavo vseevropskih statistik in kazalnikov, je svojim statističnim podatkom zdaj dodal še aplikacijo – “Orodje za spremljanje cen hrane” – za primerjavo cen hrane na ravni EU, evroobmočja ter med vsemi članicami EU. V primerjalni sistem pa so vključene tudi Islandija, Norveška in Švica.

Gre za spletno orodje s katerim lahko uporabnik na ravni – EU, evroobmočja ter med vsemi 27 članicami EU – vidi primerjavo cen 25 primerjalnih ponudb prehrambnih izdelkov, in sicer kruha in žitaric, kruha, mesa, govedina in teletina, svinjina, jagnjetina in kozliček, perutnina, ribe in morski sadeži, mleko, sir in jajca, sveže polnomastno mleko, jogurt, sir in skuta, olja in maščobe, maslo, olivno olje, druga jedilna olja, sadje, zelenjava, krompir, sladkor, kava, čaj in kakav, sadni in zelenjavni sokovi, vino iz grozdja in pivo.

Orodje uporabniku (brez kakršnih koli prijav) omogoča cenovne primerjave med trendi vzdolž verige preskrbe s hrano na ravni EU, evroobmočja, med vsemi članicami EU in Islandijo, Norveško ter Švico. Primerjava upošteva statistične primerjave od leta 2020 do leta 2022 (seveda pa bo orodje omogočalo primerjave tudi za letošnje leto – po mesec).

Da se boste tudi vi lahko prepričali o tem, kakšni so cenovni trendi vzdolž verige preskrbe s hrano ravni EU, evroobmočja, med vsemi 27 članicami EU ter Islandijo, Norveško in Švico dodajamo dostop do Eurostatovega orodja za spremljanje cen hrane – KLIKNI NA POVEZAVO.

In še to! Sodeč po primerjavah, ki smo jih ob pripravi objave opravili tudi mi, smo prišli dokončno do zaključka, da v Sloveniji jemo – primerjalno s članicami – drago hrano in tudi to, da je minimalna verjetnost, da bi Slovenija kdaj postala druga Švica – trditev preverite s primerjavami./J.T./Foto: arhiv LJnovice/