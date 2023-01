O strahu, da nas druženje s članicami višegrajske skupine ne bi oddaljilo od t. i. “jedrne” Evrope

Ljubljana, 29. januar 2023 – Članice višegrajske skupine, Češka, Slovaška, Poljska in Madžarska so po mnenju naše ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon članice EU, s katerimi se Slovenija ne sme veliko družiti. In sicer zato, ker naj bi nas to, zaradi njihove svoje samosvoje politike (neevropske politike), oddaljevalo od t. i. “jedrne” Evrope, če bi se mi družili z njimi.

No, težava pri tem pa je ta, da “jedrna” Evropa sploh ne obstaja, kar pa naše izjemno angažirana (predvsem na Balkanu, kjer je nihče posebej resno ne jemlje) zunanja ministrica, ali ne ve ali pa misli, da mi tega ne vemo, da tam v Berlinu, Parizu in Bruslju pojma “jedrna” sploh nihče ne pozna. Je pa res, da tam v Berlinu, Parizu in Bruslju poznajo opredelitev (to se že izvaja) Evropo dveh hitrosti, in sicer gospodarskih hitrosti, ki pa ima tudi izjemno poudarjeno politično ločnico.

Dejstvo je, da ta t. i. jedrna Evropa še ena slovenska izmišljotina, o kateri govoričijo le politiki tipa Tanja Fajon.

To je isto, kot je bil nekoč t. i. francosko-nemški vlak. In sicer tisti vlak, na katerega nas je želel “naložiti” Borut Pahor, ko je bil še predsednik vlade. Kot je znano, pa nas je Pahor s somišljeniki odpeljal na napačno postajo, kjer naj bi na vlak vstopili. In sicer je bila težava ta, da je t. i. francosko-nemški vlak vodno vozil mimo postaje, na kateri smo nanj čakali Slovenci na pobudo naših mehkobnih politikov. Je pa res, da je medtem omenjeni francosko-nemški vlak iztiril, tako, da se z njimi niso mogli voziti celo Francozi in Nemci.

Zato ob napotkih naše ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon, da se ne smo družiti s članicami višegrajske skupine (Češko, Slovaško, Poljsko in Madžarsko) velja javnost opozoriti, da bi se Slovenija s takšnimi izločevanji lahko spet znašla tam, kjer je že bila, in sicer na Balkan, kamor nas Fajonova s takšno izločevalno politiko spet pelje tja (pa ne samo ona!).

Saj res! V katero državo t. i. jedrne Evrope je bila naša ministrica za zunanje in evropske zadeve URADNO povabljena na obisk. Bo šlo, gospa ministrica?/

In še to – Višegrajska skupina (znana tudi kot višegrajska četverica, V4 ali evropska četverica) je kulturno in politično zavezništvo štirih srednjeevropskih držav: Češke, Madžarske, Poljske in Slovaške. Cilj zavezništva je pospešiti sodelovanje v vojaških, gospodarskih, kulturnih in energetskih zadevah ter pospešiti njihovo integracijo z EU. Vse štiri države so tudi članice Evropske unije (EU) in Severnoatlantske zveze (NATO). /J.T/