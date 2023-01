Le še slab mesec nas ločuje do SP v nordijskem smučanju v naši Planici

Planica, 29. januar 2023 – Do svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2023, ki bo potekalo v Planici, med 21. februarjem in 5. marcem 2023, nas loči le še manj kot mesec dni (natančneje z upoštevanjem današnjega dne le še 24 dni). Kot je znano, gre za izjemno športno prireditev, ki z nekaj izjemami poteka na dve leti od leta 1924, v treh disciplinah, smučarskih tekih, smučarskih skokih in nordijski kombinaciji.

OK Planica je skupaj z Mednarodno smučarsko zvezo skrbno oblikoval program svetovnega prvenstva. Obisk vsakega tekmovalnega dne je zastavljen tako, da si obiskovalci v enem dnevu lahko ogledajo več športnih disciplin, tudi med tednom ne bodo prikrajšani za športne užitke.

Več o programu si lahko preberete najdete tej povezavi: https://www.planica2023.si/program

Podatki kako do vstopnice pa so na voljo na tej povezavi : https://www.cts.eventim.si/campaign/planica2023

Za vse, ki se boste tega izjemnega športnega dogodka udeležili, velja dodati sporočila organizatorjev, in sicer:

Kako z vlakom na v Planico /aktivna povezava / – Vsi obiskovalci FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 bodo imeli v dneh od 22. do 26. 2. in od 28. 2. do 5. 3. možnost koriščenja brezplačnega povratnega prevoza z vlakom od kjerkoli v Sloveniji do Jesenic. Potniki bodo ob predložitvi veljavne vstopnice svetovnega prvenstva na prodajnih mestih Slovenskih železnic, kjer je to mogoče, ali na vlaku prejeli brezplačno vozovnico za vlak in vrednotnico za avtobus, ki ju je potrebno shraniti do povratka domov.

/ – Vsi obiskovalci FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 bodo imeli v dneh od 22. do 26. 2. in od 28. 2. do 5. 3. možnost koriščenja brezplačnega povratnega prevoza z vlakom od kjerkoli v Sloveniji do Jesenic. Potniki bodo ob predložitvi veljavne vstopnice svetovnega prvenstva na prodajnih mestih Slovenskih železnic, kjer je to mogoče, ali na vlaku prejeli brezplačno vozovnico za vlak in vrednotnico za avtobus, ki ju je potrebno shraniti do povratka domov. Posebna ponudba za družine – Ker se organizatorji želijo, da bi si svetovno prvenstvo v Planici ogledalo čim večje število otrok s starši, so zanje pripravili posebne pakete vstopnic. Kakšne ugodnost ponujajo, si lahko ogledate na TEJ POVEZAVI. Naj zapišemo le, da gre za zanimive pakete, saj se cene le-teh začnejo že pri 24 evrih.

Torej, svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici bo 55. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki ga prvič gosti Slovenija, in je to zagotovo tako velik in prestižni športni dogodek, ki ga ne velja zamuditi./J.T./Uradni logo – press: Planice 2023