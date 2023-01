Cene uvoženih proizvodov v 2022 za 11,9 % višje

Ljubljana, 31. januar 2023 – Kot kaže statistična raziskava SURS si bile cene uvoženih proizvodov v letu 2022 za 11,9 % višje kot v letu 2021.

Najizraziteje so se podražili proizvodi s področja rud in kamnin (za 41,5 %), pri tem premog in lignit (za 136,2 %) ter proizvodi v skupini papir in izdelki iz papirja (za 31,0 %). V letu 2022 najvišja rast cen v skupini premog in lignit

Cene uvoženih proizvodov so se v letu 2022 zvišale za 11,9 % (v 2021 za 25,9 %).

Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 11,7 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 12,2 %.

V letu 2022 so se najizraziteje podražili proizvodi s področja rud in kamnin (za 41,5 %), pri tem premog in lignit (za 136,2 %) ter proizvodi v skupini papir in izdelki iz papirja (za 31,0 %).

Decembra cene nižje kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so bile v decembru 2022 za 0,7 % nižje kot v novembru 2022. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se na mesečni ravni znižale za 0,4 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 0,9 %.

Cene energentov so bile nižje za 4,5 %, cene surovin za 0,7 %, cene proizvodov za investicije ter cene proizvodov za široko porabo pa so bile nižje za 0,1 %.

Najbolj so se znižale cene uvoženih proizvodov v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 12,6 %)./LN/Vir: SURS/

Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija