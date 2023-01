Danes začele veljati spremembe družinskega zakonika, s katerim so partnerji v vseh zvezah izenačeni

Ljubljana, 31. januarja – Danes, 31. januarja 2023, so začele veljati spremembe družinskega zakonika, ki bil usklajen z odločitvijo Ustavnega sodišča, ki je odločilo (16. junija 2022), da sta bila 135. in 138. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v neskladju z Ustavo, ter odločilo tudi, o razveljavitvi prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi in o ugotovitvi, da sta prvi odstavek 213. člena in 223. člen Družinskega zakonika v neskladju z Ustavo ter odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča in o odpravi odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 94/22 z dne 13. 7. 2022).

Zakonik, ki stopa danes, 31. januarja 2023, v veljavo, zdaj ureja vse povezano z zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnostjo, razmerji med starši in otroki, oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja, ukrepe za varstvo koristi otroka ter preživljanje, posvojitev, podelitev starševske skrbi sorodniku, rejništvo in skrbništvo za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno varstvo.

In ureja tudi to, da so s spremembo zakonika partnerji v vseh zvezah izenačeni, kar pomenu, da tudi v vseh pravnih posledicah in na drugih pravnih področjih. Kaj vse, pa si lahko preberete na v samem zakoniku, ki ga aktivno dostopen na tej AKTIVNI povezavi.

Ob uveljavitvi spremembe družinskega zakonika bo minister za delo Luka Mesec skupaj s predstavniki civilne družbe danes, 31. januarja 2023, pred Državnim zborom dal izjavo za medije. Kot poroča, STA pa je naročil, da se na zgradbi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v dosego ureditve spremembe družinskega zakonika, razobesi mavrična zastava./LN/