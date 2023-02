Nova KBM v last OTP; Javnost že na trepalnicah, čeprav so banko Madžari kupili od Američanov 

Ljubljana, 1. februar 2023 – Madžarska bančna skupina OTP je po poročanju portala MMC po več kot letu in pol vendarle prejela soglasje Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence za prevzem Nove KBM.

Kot je znano je madžarska bančna skupina OTP Novo KBM kupila od bančnega sklada Apollo, kot pravijo nekateri viri za krepko čez milijardo evrov. OTP je banko kupil od tistega sklada, ki je v času vlade Alenke Bratušek Novo KBM (skupaj z EBRD-jem) sredi leta 2016 kupil za 250 milijonov evrov. Potem pa je Apollo (v njegovem imenu Nova KBM) sredi leta 2019 za 444 milijonov evrov kupil še Abanko.

Dobro je vedeti, da je sedanji prodajalec Nove KBM – sklad Apollo za banko, ki jo bo zdaj lahko prodal madžarski bančni skupini OTP, odštel skupaj 694 – razlika je kupnine je očitna, če se ve, da si Apollo in EBRD po pisanju Financ v času lastništva Nove KBM izplačala tudi za nekaj manj kot 220 milijonov evrov dividend, je res, da je prodajalec imel v času tudi več desetmilijonske stroške z integracijo Abanke in tehnološko posodobitvijo bančnega poslovanja Nove KBM.

Kot je zapisano v objavi, bo ob morebitnem dokončnem prevzemu sledila še združitev Nove KBM s SKB-jem, pri čemer bo nastala največja banka v Sloveniji po posojilih in denarnih vlogah.

Da se bančna skupina OTP, preko Nove KBM, namerava v Sloveniji krepiti in doseči delež med 25 in 30 odstotki slovenskega bančnega trga, so pri madžarski bančni skupini sicer napovedali že ob nakupu SKB-ja.

Zdaj, ko naj bi OTP dokončno postal lastnik Nova KBM, se na socialnih omrežjih že pojavljajo pametovanja, kako Madžari prevzemajo slovensko banko in s tem tudi Slovenijo. Ne! Slovenske banke so uničili slovenski politiki in njihova gospodarska omrežja, ki so jih prodajali (MORALI!) tujcem, ti pa jih zdaj prodajo naprej drugim tujcem. To velja omeniti zato, ker se ve, da v javnosti ni bilo posebnega vika in krika, ko je Gorenjsko banko, hotel Kempinski Palace Portorož, Letališče Portorož kupil srbski tajkun Kostić. Da ne govorimo o prodaji Kolinske in Droge, Žita, Acronija, Mercatorja, Pivovarne Laško in Uniona, Gorenje, Helios…

Dejstvo je, da so bila v zadnjih letih dogajanja na področju prevzemov slovenskih podjetij pestra, in sicer zato, ker so bila ta olastninjena po domače in so se nato, ker so bila slabo upravljana morala prodajati naprej (se razume po domače).

Zanimivo je, da slovenske javnosti ne moti, ko kupujejo v Sloveniji različni finančni skladi, za katetre se celo ne ve, kdo so njihovi lastniki, pa balkanski tajkuni, Hrvati, Rusi, Kitajci, Japonci, Avstrijci in drugi. Moti pa jih, če pri nas kupujejo Madžari./LN/