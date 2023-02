Kaj ponuja Cankarjev dom v februar 2023

Ljubljana, 1. februar 2023 – Cankarjevega doma naj je posredoval napoved nekaterih prireditev, ki bo ta ponudil ljubiteljem različnih kulturnih dogodkov v mesecu februarju 2023. Gre za prireditve s področja glasbe, gledališča, plesa, literatura in humanistike, razstav in prestavitev, filma, pa tudi predstav in prireditev za otroke. Torej izbor, ki ponuja raznovrstno ponudbo kulturnega dogajanja. Kaj vse, pa si lahko pogledate v nadaljevanju, in sicer po datumih in sklopu posameznih programskih kategorija.

Glasba

SR, 8., ob 20. uri (razprodano), in NE, 26 februarja, ob 19. uri

Vita Mavrič, Jani Kovačič

Kontra-Alba

Produkcija: Teater; koprodukcija: Cankarjev dom, Radio Prvi

Štihova dvorana, 20, 15* EUR

ČE, 9. februarja, ob 20. uri

Prestavljeno na 13. julij ob 20. uri

Abonma Glasbe sveta in za izven

Staples Jr. Singers

Staples Jr. Singers

Linhartova dvorana, 20, 24, 14* EUR; kupljene vstopnice veljajo tudi za novi termin

Cankarjevi torki

14. 2. ob 18. uri

Zvončki in trobentice

9. festival slovenske jazzovske ustvarjalnosti

Blaž Švagan – Sound in Time

Blaž Švagan, saksofon; Marko Črnčec, klavir; Miha Koren, kontrabas; Matheus

Jardim, bobni

Mladi raziskovalci VI – Domen Kužnar

Miha Sever, klavir; Luka Papež, violončelo; Gašper Šemrov, tolkala; Arijan Mačak, saksofon; Domen Kužnar, viola

V sodelovanju z Inštitutom .abeceda

Vsa

Veronika Kumar, glas, kitara, klavir, elektronika

Luka Zabric & The Gatherers

Luka Zabric, altovski saksofon; Tin Džaferović, kontrabas; Luís Oliveira, bobni

WCKD Nation

Maša But, glas; Filip Vadnu, kitara; Nejc Škofic, klaviature; Grega Skaza, altovski saksofon; Matic Mikola, tenorski saksofon; Sandi Štor, trobenta; Peter Smrdel, bas; Žiga Smrdel, bobni

Miha Zadnikar, pogovor

Klub CD, 12, 8* EUR





21. 2. ob 20. uri

Brata Teofilović,glas; Mihael Hrustelj, kitara

Klub CD, 15, 10* EUR

28. 2. ob 19. uri

Johanna Summer, klavir

De Beren Gieren

Fulco Ottervanger, klavir; Lieven Van Pée, bas; Simon Segers, bobni

Klub CD, 12, 8* EUR

Cankarjevi torki

SR, 15. februarja, ob 19.30

Abonma SOS in za izven

Potovanje skozi čas

Orkester Slovenske filharmonije

Dirigent: Franck Ollu

Program: M. Ravel, Couperinov nagrobnik; G. Benjamin, Palimpsest I in II; C. Nancarrow (transkr. Y. Mikhashoff, C. Schwobel), Študija št. 7; I. Stravinski, Simfonija v treh stavkih

Po koncertu druženje občinstva s skladatelji in nastopajočimi v Stekleni dvorani Lili Novy ob ponudbi izbranega slovenskega vina.

Gallusova dvorana, 35, 28, 18, 8 EUR (28, 23, 14, 6 EUR)*

ČE, 16. februarja, ob 19.30

Abonma Kromatika in za izven

Simfonični orkester RTV Slovenija

Dirigent: Mihhail Gerts

Solistka: Barbara Jernejčič Fürst, mezzosopran

Program: F. Schubert, Rozamunda, ciprska princesa, izbor; A. Berg, Sedem zgodnjih pesmi; H. Rott, Simfonija št. 1 v E-duru

Gallusova dvorana, 20, 16, 12, 9, 7* EUR

ČE, 23., in PE, 24. februarja, ob 19.30

Abonma FKK in za izven

Mladostni grehi

Orkester Slovenske filharmonije

Dirigent: Heinz Holliger

Solistika: Sarah Wegener, sopran

Program: A. Webern, Šest skladb za veliki orkester, op. 6; A. Berg, Sedem zgodnjih pesmi; H. Holliger, Šest pesmi na besedila Christiana Morgensterna; H. Holliger, Somrak, pet haikujev za sopran in veliki orkester; C. Debussy (ork. C. Koechlin), Khamma

Gallusova dvorana, 35, 28, 18, 8 EUR (28, 23, 14, 6 EUR)*

Gledališče in ples

SR, 15. februarja, ob 19. uri

Pripovedovalski abonma in za izven

Hudiči z angeli plešejo

Idejna zasnova, izbor zgodb: Špela Frlic; pripovedujeta: Janez Škof, Tamara Avguštin; glasba: Samo Kutin; produkcija Homo Narrans v okviru 24. pripovedovalskega festivala

Klub CD, 9 EUR

SO, 18. februarja, ob 19.30

Abonma Veličastni in za izven

Drama HNK Zagreb

Miroslav Krleža: V agoniji

Drama HNK Zagreb

Miroslav Krleža: V agoniji

Linhartova dvorana, 25, 28, 15* EUR

Linhartova dvorana, 25, 28, 15* EUR



Gibanica

11. bienale slovenske sodobne plesne umetnosti

Več: http://www.gibanica.info

ČE, 23. februarja, ob 10.30

Reči reči

Koreografija, izvedba: Julia Keren Turbahn, Jan Rozman; produkcija: Emanat

Linhartova dvorana, 8, 6* EUR

PE, 24. februarja, ob 9. uri

Senzorično potovanje – stik s sabo

Delavnica, vodi: Ana Romih (Gibanica fringe)

Dvorana Duše Počkaj, brezplačne vstopnice

PE, 24. februarja, ob 11. uri

Razvojne strategije na področju sodobnega plesa

Javna razprava

Klub CD, brezplačne vstopnice

PE, 24. februarja, ob 20. uri

PČP – Preživljati čas plesaje

Koreografija: Matej Kejžar; produkcija: Pekinpah

Linhartova dvorana, 8, 6* EUR

SO, 25. februarja, ob 11. uri

2023: V izgrajevanju

Pogovor z ustvarjalkami in ustvarjalci predstav Gibanice

Klub CD, brezplačne vstopnice

SO, 25. februarja, ob 18. uri

Vstajenje 2.0

Avtorji: Elvis Homan, Beno Novak, Boštjan Simon; produkcija: Pekinpah

Dvorana Duše Počkaj, 8, 6* EUR

SO, 25. februarja, ob 18.45

Srečanje, participatorni performans

Avtorica, izvajalka: Tina Jeranko (Gibanica fringe)

Drugo preddverje, brezplačne vstopnice

SO, 25. februarja, ob 19.30

Brina – kinestetični spomenik

Avtorji: Leja Jurišić, Bara Kolenc, Peter Kutin, Patrik Lechner, Mathias Lenz; produkcija: Pekinpah

Linhartova dvorana, 8, 6* EUR

Komplet vstopnic za vse predstave 30 EUR

Film

SO, 4., in PE, 10. februarja, ob 19. uri

Sarajevo safari

Zaradi velikega zanimanja ponovitve celovečernega dokumentarnega filma

Režija: Miran Zupanič; Slovenija, 2022, 75′

Kosovelova dvorana, 5’50, 5* EUR

ČE, 9. februarja, ob 19. uri

Abonma Liffe po Liffu in za izven

Duše otoka

The Banshees of Inisherin

Režija: Martin McDonagh; Irska, VB, ZDA, 2022

Uvod v film: mag. Marcel Štefančič jr.

Uvod v film: mag. Marcel Štefančič jr.

Kosovelova dvorana, 5,6 EUR

Od 13. od 17. februarja

17. Festival gorniškega filma

Več: http://www.gorniski.si

Najnovejša svetovna gorniška filmska produkcija ter spremljevalni program predavanj in predstavitev gorniške literature.

V sodelovanju z Društvom za gorsko kulturo Domžale

Linhartova, Kosovelova dvorana, 6 EUR

Za otroke in mladino

SO, 11. februarja, ob 15. in 17. uri

Moj prvi abonma in za izven

Backi iz klavirja

Koncert uglasbene poezije, od 5. leta

Avtor glasbe, basovska kitara: Andrej Hočevar; nastopajo: Rada Kikelj, glas; Justin Durel, bendžo; Rok Zalokar, klavir; koprodukcija: Zavod Druga godba in Divja misel / Vodnikova domačija Šiška

Kosovelova dvorana, 7’50 EUR

SO, 18. februarja, ob 18. uri – premiera

Gorjanci

Gledališka prestava po motivih Bajk in povesti o Gorjancih Janeza Trdine; od 12. leta

Režija: Maruša Kink; igrajo: Nataša Keser, Urša Kavčič, Zvezdana Novakovič; koreografija: Ana Pandur; scenografija, kostumografija: Vasilija Fišer; koprodukcija: Zavod Margareta Schwarzwald, SSG Trst, Cankarjev dom, Mestno gledališče Ptuj

Štihova dvorana, 7’50 EUR

NE, 26. februarja, ob 17. uri

Nanine pesmi

Glasbeno-plesna predstava, od 5. leta

Režija, koreografija: Valentina Turcu; besedila: Frane Milčinski – Ježek; nastopajo: Nana Milčinski, Viktor Hrvatin Meglič, člani baletnega ansambla SNG Maribor; koprodukcija: Cankarjev dom, SNG Maribor

Gallusova dvorana, 10 EUR

Pokroviteljica kulturnovzgojnega programa: Vita, življenjska zavarovalnica d.d.

Literatura in humanistika

SR, 1. februarja, ob 19. uri

Ob izidu

Feri Lainšček: Petelinje jajce

Pogovor vodi: Bernarda Žarn; uvodni nagovor: Urban Vovk

V sodelovanju z založbo Beletrina

Klub CD, brezplačne vstopnice

SR, 8. februarja, ob 18. uri

Ob slovenskem kulturnem prazniku

Literarni večer Društva slovenskih pisateljev

Nastopajo: Lidija Golc, Aleš Jelenko, Zoran Predin, Alenka Spacal, Marjan Žiberna; povezuje: Meta Kušar

Steklena dvorana Lili Novy, brezplačne vstopnice

ČE, 9. februarja, ob 19. uri

Delavnica Marka Pogačnika

Zemlja odpira vrata v svoje vzporedne svetove.

Štihova dvorana, 10 EUR

PO, 13. februarja, ob 18. uri

Cikel Pozitivna psihologija

Ko te življenje opere na devetdeset

Predava: Bronja Žakelj

Klub CD, 10 EUR

PO, 20. februarja, ob 19. uri

Ob izidu

Slavenka Drakulić

Nevidna ženska in druge zgodbe

Pogovor

Klub CD, brezplačne vstopnice

Razstave in predstavitve

Do 5. novembra

V vrtincu sprememb

Velika naravoslovna razstava

Javna vodenja od četrtkih ob 18. uri.

V sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije

Generalna pokroviteljica razstave: Perspektiva FT d.o.o.

Medijski pokrovitelj: Delo d.d.

Galerija CD, 6, 4* EUR

SR, 8. februarja

Brezplačna vodenja po razstavi V vrtincu sprememb

ob 10. uri: ogled z ustvarjalno delavnico; od 5. do 8. leta

ob 16. uri: interaktivno vodenje, iskanje zaklada s pametnimi telefoni; od 11. do 15. leta

ob 18. uri: dr. Tomi Trilar (Prirodoslovni muzej), komentirano vodenje; za odrasle

Obvezne prijave: stiki@cd-cc.si

Do 19. marca

Plateauresidue

Terra Ignota

Senzorična videoinstalacija

Mala galerija, vstop prost

Mala galerija, vstop prost

Od 13. februarja do 23. marca

Arhitektura inventura 2023

V sodelovanju z Društvom arhitektov Ljubljana

Velika sprejemna dvorana, vstop prost

Do 28. februarja

Likovni kritiki izbirajo

Izbor: Dušan Dovč

Avtor: Danilo Milovanović

V sodelovanju s Slovenskim društvom likovnih kritikov

Prvo preddverje, Galerija Europlakat, vstop prost

Do 12. februarja

Oblikovalski presežki 2022

Od 13. februarja do 13. apila

Iluzija mehkobne prihodnosti

Modna kolekcija Mance Udovič, priznanje Daljnogled 2022

V sodelovanju z Društvom oblikovalcev Slovenije

Prvo preddverje, vstop prost

Prireditve zunanjih organizatorjev





ČE, 2. februarja, ob 20. uri

Abba Symphonic

Prireja: Koda events / Predodrom d.o.o.

Gallusova dvorana, 30’90, 36’90, 38’90, 42’90, 49’90 EUR

SO, 7. februarja, ob 20. uri

Državna proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Podelitev Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada

Prireja: Upravni odbor Prešernovega sklada in Ministrstvo za kulturo

Gallusova dvorana, zaključeno

PE, 10. februarja, ob 19.30

The Beatles Symphonic

Prireja: Fest.si

Gallusova dvorana, 34’90, 39’90, 44’90, 54’90 EUR

PE, 17. februarja, ob 20. uri

Modri gala ples

Prireja: Mlada Slovenija

Klub CD, zaključeno

SO, 18., in NE, 19. februarja, ob 20. uri

Po sledeh Oliverja Tragom Oliverja

Prireja: Koda events / Predodrom d.o.o.

Gallusova dvorana, 26’90, 32’90, 36’90, 39’90, 44’90 EUR

NE, 19. februarja, ob 19. uri

Ditka & band in Feri Lainšček

Prireja: Mega M d.o.o.

Štihova dvorana, 28 EUR

TO, 21. februarja, ob 19. uri

100. obletnica rojstva pesnika Karla Destovnika – Kajuha

Prireja: Ustanova Franca Rozmana – Staneta

Linhartova dvorana, zaključeno

Kongresi in srečanja

Od 29. januarja do 3. februarja

19. Evropska zimska konferenca o spektrometriji plazme – EWCPS 2023

Dogovori za sodelovanje

Napovedujemo

ČE, 2. marca, ob 20. uri

Abonma Glasbe sveta in za izven

Elida Almeida

Odličen afro soul, prepojen z ritmi in napevi Zelenortskih otokov.

Elida Almeida

Odličen afro soul, prepojen z ritmi in napevi Zelenortskih otokov.

Linhartova dvorana, 20, 24, 14* EUR





ČE, 2. marca, ob 19.30

spevSLAM 2023

4. Tekmovanje novega slovenskega samospeva

Klub CD, 10 EUR, na dan koncerta 15 EUR

NE, 5. marca, 20. uri

Zvokotok v CD

Program: Felix-Antoine Morin

V sodelovanju z Zavodom Sploh

Štihova dvorana 10, 8* EUR

TO, 7. marca, ob 19.30

Srebrni abonma in za izven

Sir András Schiff

Klavirski recital; program bo objavljen pozneje.

Gallusova dvorana, 28, 23, 17* EUR

Cankarjevi torki

7. 3. Manca Udovič: Romanca

Klub CD, 12, 8* EUR

14. 3. Mary Halvorson Amaryllis Sextet

Klub CD, 15, 10* EUR

21. 3. Fred Frith Trio; Enemy

Klub CD, 12, 8* EUR

28. 3. The Balkan Experience of Song and Ritual

Corina Sîrghi și Taraful Jean Americanu

Klub CD, 12, 8* EUR

Medijska pokroviteljica: Mladina d.d.





ČE, 9. marca, ob 19. uri

Bodo Bučar Quintett

Borut – Bodo Bučar, klarinet; Blaž Jurjevčič, klavir; Primož Grašič, kitara; Goran Rukavina, kontrabas; Bruno Domiter, bobni

Predstavitev albuma

Linhartova dvorana, 20, 15* EUR

ČE, 9. marca, ob 19.30

Abonma Kromatika in za izven

Simfonični orkester RTV Slovenija

Dirigent: Rossen Milanov

Solist: Jure Gradišnik, trobenta

Program: W. A. Mozart, D. Močnik, F. Schubert

Gallusova dvorana, 20, 16, 12, 9, 7* EUR

Od 10. do 17. marca

25. Festival dokumentarnega filma

Več: www.fdf.si

Aktualen vpogled v svetovno produkcijo dokumentarnega filma, predavanja, pogovori z ustvarjalci, filmske delavnice, seminarji.

Kosovelova in Linhartova dvorana, Kinodvor, Slovenska kinoteka

PE, 10. marca, ob 19.30

Teo Collori in Momento Cigano

Teo Collori, vodilna kitara; Metod Banko, ritemska kitara; Matija Krečič, violina; Matej Kužel, klarinet; Jošt Lampret, bas

Premierna predstavitev najnovejše plošče

Linhartova dvorana, 20, 15* EUR

SR, 15. marca, ob 19.30

Abonma SOS in za izven

Ure in oblaki

Orkester Slovenske filharmonije

Dirigent: Sylvain Cambreling

Ženski zbor Slovenske filharmonije

Program: G. F. Haas, G. Ligeti, F. Schmitt

Po koncertu druženje občinstva s skladatelji in nastopajočimi v Stekleni dvorani Lili Novy ob ponudbi izbranega slovenskega vina.

Gallusova dvorana, 35, 28, 18, 8 EUR (28, 23, 14, 6 EUR)*

ČE, 23., in PE, 24. marca, ob 19.30

Abonma SMS in za izven

Dobrodošel gost

Orkester Slovenske filharmonije

Dirigent: Charles Dutoit

Program: S. Prokofjev, C. Debussy, M. P. Musorgski

Gallusova dvorana, 35, 28, 18, 8 EUR (28, 23, 14, 6 EUR)*

ČE, 23. marca, ob 19.30

MN Dance Company

Perpetuum mobile

Koreografija: Michal Rynia, Nastja Bremec Rynia; plešejo: Marco Arzenton, Nastja Bemec Rynia, Noemi Capuano, Dalma Kitley, Francesco Misceo, Rebecca Moriondo, Eri Nishibara, Robbie Pitt, Michal Rynia, Helén Tamaskó, Luka Vodopivec, Karelis Zambrano

Spletna medijska pokroviteljica: Parada plesa

Linhartova dvorana, 17, 13* EUR

TO, 28. marca, ob 20. uri

Zlati abonma in za izven

Komorni zbor in Dvorna kapela Stuttgart

Kammerchor Stuttgart, Hofkapelle Stuttgart

Dirigent: Frieder Bernius

Solisti: Miriam Feuersinger, Elvira Bill, Patrick Grahl, Tobias Berndt, Gotthold Schwarz

J. S. Bach, Pasijon po Mateju, BWV 244

Glavni pokrovitelj Zlatega abonmaja: Mercator d.o.o.

Gallusova dvorana, 55, 46, 40, 28, 22* EUR

SR, 29. marca, ob 19.30

Ana Sokolović: Svatba

Komorna opera

Režija: Andrej Jus; nastopajo: Štefica Graselli, Theresa Plut, Katja Konvalinka, Irena Yebuah Tiran, Barbara Jernejčič Fürst, Anja Zemljarič; produkcija: Slovensko komorno glasbeno gledališče

Štihova dvorana, 15, 10* EUR

ČE, 30., in PE, 31. marca, ob 19.30

FKK 4: Sanje, prividi, blodnje

Orkester Slovenske filharmonije

Dirigent: Charles Dutoit

Program: L. van Beethoven, H. Berlioz

Gallusova dvorana, 35, 28, 18, 8 EUR (28, 23, 14, 6 EUR)*

TO, 11. aprila 2023, ob 20. uri

Vollmaier: Ligeti

Kako razložiti Ligetija mrtvemu občinstvu

Klavirski recital

Gallusova dvorana, 18, 14* EUR