Golobova “happy end« obljuba umaknjena iz seznama potrditev v Državnem zboru

Ljubljana, 2. februarja, 2023 – Na spletni strani vlade danes, 2. februarja 2023, piše: “Vlada je na današnji seji, skladno s 118. člena Poslovnika državnega zbora, iz zakonodajnega postopka umaknila Predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev.

Naj spomnimo, da je s tem vlada kar sama preklicala predviden dvig plač sodnikov in tožilcev, ki jim ga je v višini 600, kar brez vladne potrditve, 11. januarja, obljubil predsednik vlade Robert Golob.

Takrat je Golob pred zbranimi številnimi udeleženci na izrednem občnem zboru Slovenskega sodniškega društva, zbrane razveselil z izjavo “obljubim vam Happy end” in vehementno poudaril, da bo prvega januarja (leta ni navajal ali pa smo ga preslišali) vsem plačanim funkcionarjem v sodnem sistemu izplačano 600 evrov bruto dodatka.

No in dan pred potrditvijo Golobove obljube (spremenjene v zakon, ki naj bi bil pravno sporen) v DZ (ta naj bi zakon o obljubljenem dodatku, le sodnikom in tožilcem, sprejel na izredni seji jutri, 3. februarja), ki jo je vlada kot zakonsko osnovo sprejela kar na dopisni seji, se je pred novinarji danes, 2. februarja 2023, pojavila pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in sporočila, da je vlada ob opozorilih zakonodajno-pravne službe DZ o morebiti ustavnopravno spornih določbah umaknila predlog zakona o začasnem dodatku pravosodnim funkcionarjem.

Pri tem ministrica ni znala povedati, ali bodo predlagane zakonske rešitve ostale, ki so na hitro dopolnjene oz. prilagojene, da ne bi bile več sporne. Prav tako pa ni znala povedati, ali bodo sodniki zdaj ostali brez Golobovega dodatka v obliki, kot jim je to obljubil 11. januarja. In tudi ali bo vlada to urejala s t. i. sistemsko reformo, kar naj bi bilo znano v prihodnjih dneh, napoveduje ministrica Dominika Švarc Pipan./J.T./