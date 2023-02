Spar Slovenija je z januarjem 2023 vsem zaposlenim zvišal osnovne plače, v povprečju za 10 %

Ljubljana, 2. februar 2023 – Spar Slovenija sporoča, da je z januarjem 2023 vsem zaposlenim zvišal osnovne plače, v povprečju za 10 % čeprav zakon o minimalni plači določa zgolj zvišanje minimalne plače.

V podjetju Spar Slovenija tako od 1. januarja 2023 najnižja osnovna plača znaša 1.204 evre bruto. V povprečju se je osnovna plača povišala za 10 %, najnižje plače pa so se uskladile za 12 %. Kot pravijo v Sparu, so se za bistven dvig plač zaposlenih odločili predvsem v luči vsesplošne draginje, pri tem pa so želeli ohraniti plačna sorazmerja znotraj podjetja.

Ob tem sporočili dodajajo, da je zadovoljstvo zaposlenih eden ključnih ciljev podjetja Spar Slovenija, in to, da so že lani (leta 2022) dvignili plače za 5 %. V maju so izplačali najvišji regres med slovenskimi trgovci, in sicer 1.800 evrov neto, prav tako so bile vrednosti nagrad za poslovno in osebno uspešnost ob koncu leta 2022 višje kot sicer v panogi maloprodaje živil v Sloveniji. Za izplačilo omenjenih nagrad so namenili 3,3 milijone evrov. Povprečna nagrada za poslovno in osebno uspešnost je tako znašala 560 evrov bruto na zaposlenega, še sporočajo Spar Slovenija.

Pohvalno dodajamo mi! Prav pa bi bilo, da bi bil to eden od vzgledov za ostale trgovce v Sloveniji. No, pa ne samo trgovce, bi rekli vse bolj razjarjeni upokojenci, ki so pomemben del, da Spar Slovenija uspešno posluje in nagrajuje svoje delavce./LN/