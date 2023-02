SP Planica 2023 tik pred vrati

Ljubljana/Planica, 3. februar 2023 – V ljubljanskem hotelu Grand Plaza je včeraj, 2. februarja, tik pred začetkom SP v nordijskem smučanju Planica 2023 potekala novinarska konferenca, na kateri so člani OK predstavili potek priprav na največjo športno prireditev v Sloveniji, ki bo potekal v Planici od 21. februarja do 5. marca 2023.

Osnovo je predstavil Enzo Smrekar, predsednik Smučarske zveze Slovenije in Organizacijskega komiteja Planica 2023, in sicer, pot do izbora pa vse do zaključka priprav pred začetem SP. Ob tem je Smrekar orisal tudi pot kako je Sloveniji uspelo pridobiti podporo za organizacijo te izjemo pomembne prireditve za Slovenijo tako iz športnega, kot promocijskega vidika. Pri tem pa je posebej izpostavil Mednarodno smučarsko zvezo, ki je Slovenijo kot prireditelja izbrala skupaj z našimi sosedi v Italiji in v Avstriji, ki so nas podpirali, Slovenijo kot nosilca SP, a bodo tudi sodelovali pri izvedbi, občino Kranjska Gora, vlado republike Slovenije in različnim ministrstvom.

Skupaj s STO in SPIRIT Slovenija so organizatorji zasnovali enotni koncept promocije Slovenije, slovenskega turizma in slovenskega gospodarstva. Zato so organizatorji SP prepričani, da se bo Slovenija tudi tokrat predstavila kot odličen organizator športnih prireditev ter kot pomembna turistična destinacija.

Mediji (akreditiranih je več kot 2000 novinarjev) bodo sliko s SP Planica 2023 poslali v svet do več kot 450 milijonom gledalcem, kar je izjemna priložnost, da se tako športni dogodek in Slovenija kot celoto, predstavi kot dober organizator in gostitelj.

Torej SP Planica 2023 je nared, kar pomeni, da se velja le pozanimati, to velja za naše državljane, kako dogodek spremljati. Seveda si organizatorji želijo, da bi jih bilo čim več v Planici. Bo pa poskrbljeno kot že omenjeno, za takšno medijsko pokritje, da bodo lahko vsi tako v Sloveniji kot po svetu spoznavali izjemnost SP Planica 2023.

In še nekaj pomembnih podatkov, ki jih velja poznati, če se boste Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 osebno udeležili.

OK Planica je skupaj z Mednarodno smučarsko zvezo skrbno oblikoval program svetovnega prvenstva. Obisk vsakega tekmovalnega dne je zastavljen tako, da si obiskovalci v enem dnevu lahko ogledajo več športnih disciplin, tudi med tednom ne bodo prikrajšani za športne užitke.

Več o programu si lahko preberete najdete tej povezavi: https://www.planica2023.si/program

Podatki kako do vstopnice pa so na voljo na tej povezavi : https://www.cts.eventim.si/campaign/planica2023

Posebna ponudba za družine – Ker se organizatorji želijo, da bi si svetovno prvenstvo v Planici ogledalo čim večje število otrok s starši, so zanje pripravili posebne pakete vstopnic. Kakšne ugodnost ponujajo, si lahko ogledate na TEJ POVEZAVI. Naj zapišemo le, da gre za zanimive pakete, saj se cene le-teh začnejo že pri 24 evrih.

Kako z vlakom na v Planico /aktivna povezava/ – Vsi obiskovalci FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 bodo imeli v dneh od 22. do 26. 2. in od 28. 2. do 5. 3. možnost koriščenja brezplačnega povratnega prevoza z vlakom od kjerkoli v Sloveniji do Jesenic. Potniki bodo ob predložitvi veljavne vstopnice svetovnega prvenstva na prodajnih mestih Slovenskih železnic, kjer je to mogoče, ali na vlaku prejeli brezplačno vozovnico za vlak in vrednotnico za avtobus, ki ju je potrebno shraniti do povratka domov./LN/