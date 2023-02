Vrednost blagovne menjave Sloveniji s tujino v letu 2022 višja

Ljubljana, 5. februar 2023 – Izvoz blaga je bil lani za 34,2 % višji kot leto prej (znašal je 52,9 milijarde EUR), uvoz pa za 36,6 % (znašal je 56,8 milijarde EUR).

Vrednost blagovne menjave s tujino decembra višja

Decembra smo izvozili za 4,0 milijarde EUR in uvozili za 4,4 milijarde EUR blaga. Izvoz je bil vrednostno za 24,4 %, uvoz pa za 4,8 % večji kot pred letom dni.

Pokritost uvoza z izvozom je bila 90,2-odstotna. Slovenija je pri blagovni menjavi s tujino ustvarila 0,4 milijarde EUR primanjkljaja.

Trgovanje decembra zraslo z obema skupinama držav

Izvoz v države članice EU je bil vrednostno za 6,6 % višji kot leto prej, uvoz pa za 1,6 %. Vrednost izvoza v te države je znašala 2,4 milijarde EUR, vrednost uvoza pa 2,7 milijarde EUR.

Tudi vrednost trgovanja Slovenije z državami nečlanicami EU se je zvišala. V to skupino držav je Slovenija izvozila za 1,6 milijarde EUR blaga ali za 64,3 % več, uvozila od tam pa za 1,8 milijarde EUR blaga ali za 9,9 % več.

Pri trgovanju z državami nečlanicami EU so pomemben delež predstavljali t. i. posli oplemenitenja1. Brez teh poslov je izvoz blaga v države nečlanice znašal 0,9 milijarde EUR oz. je bil vrednostno za 21,0 % višji kot v prejšnjem decembru, uvoz blaga iz teh držav brez poslov oplemenitenja pa je znašal 1,0 milijarde EUR oz. je bil višji za 28,0 %.

Blagovna menjava s tujino v prejšnjem letu večja

Lani je Slovenija izvozila za 52,9 milijarde EUR in uvozila za 56,8 milijarde EUR blaga. Trgovanje s tujino je bilo precej večje kot leto prej, in sicer je bila vrednost izvoza višja za 34,2 %, uvoza pa za 36,6 %.

Primanjkljaj v blagovni menjavi je v tem obdobju znašal 3,8 milijarde EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 93,2-odstotna.

Največ blaga je Slovenija izvozila v Švico (21,0 % celotnega izvoza). Pomembni trgi so bili še Nemčija (14,4 %), Italija (10,6 %), Hrvaška (8,4 %), Avstrija (6,7 %) in Francija (3,3 %). Tudi uvozila je največ blaga iz Švice (14,6 % celotnega uvoza), sledile so Nemčija (12,5 %), Italija (11,5 %), Kitajska (8,9 %), Avstrija (8,4 %) in Hrvaška (5,0 %).

K skupnemu izvozu Slovenije (po Standardni mednarodni trgovinski klasifikaciji – SMTK) so največji delež prispevali proizvodi iz blagovnega sektorja kemikalije in sorodni izdelki (34,0 % izvoza in 31,9 % uvoza), sledili so stroji in transportne naprave (26,7 % izvoza in 22,7 % uvoza), izdelki, razvrščeni po materialu (16,4 % izvoza in 14,5 % uvoza), razni industrijski izdelki (8,2 % izvoza in 7,0 % uvoza) ter mineralna goriva in maziva (8,0 % izvoza in 13,8 % uvoza)./Vir: SURS/

Tabela 1: Trgovinska bilanca, izvoz in uvoz blaga, Slovenija

Tabela 2: Struktura izvoza po državah, Slovenija, 2022

Tabela 3: Struktura uvoza po državah, Slovenija, 2022