OTP banka tudi uradno postala lastnica Nove KBM in družbe Aleja finance

Maribor, 6. februarja 2023 – Madžarska OTP banka je z današnjim dnem, 6. februarja 2023, tudi uradno postala lastnica Nove KBM, d.d. in družbe Aleja finance d.o.o. Banka je s tem pridobila močnega strateškega lastnika, kar bo še okrepilo položaj Skupine OTP na slovenskem bančnem trgu.

Kaj to pomeni OTP kot novi lastnik Nove KBM, d.d. in družbe Aleja finance d.o.o?

Kot sporočajo sprememba lastništva Nove KBM za komitate ne prinaša pomembnejših sprememb. Kot so zapisali v javni objavi bodo v Novi KBM še naprej zagotavljali isto raven storitev kot doslej.

Trenutno bo edina sprememba, ki jo bodo v prihajajočih tednih postopoma opažali komitenti njihovih poslovalnic, bankomatov ter spletne in mobilne banke Nove KBM, da bo logotip odslej obarvan zeleno, in sicer tako…

Kaj lahko komitenti pričakujejo v prihodnosti?

Po pridobitvi zahtevanih soglasij in dovoljenj bo Nova KBM, d.d. – ob podpori novega strateškega lastnika – pričela postopno združevanje z SKB banko, prvo hčerinsko banko Skupine OTP v Sloveniji.

Nova KBM in SKB banka bosta do načrtovane združitve poslovali kot doslej in kot ločeni pravni osebi.

Cilj združitve je ustvariti banko, vodilno na slovenskem tržišču.

Kdaj se bosta banki združili?

Novi lastnik bo postopno realiziral združevanje Nove KBM in SKB banke, kar bo trajalo približno leto in pol, odvisno od soglasij regulatornih organov.

Novi lastnik Nove KBM in SKB banke sporoča, da si bo prizadeval, da bi ustvarimo še močnejšo banko, ki bo njihovim komitatom mnogotere prednosti, in sicer:

še večjo in bolj dostopno mrežo fizičnih bančnih kontaktnih točk, ki jo bodo sestavljale bančne in poštne poslovalnice ter bankomati po vsej državi.

dodaten razvoj najmodernejših digitalnih kanalov in storitev.

še večjo ponudbo produktov in storitev, ki bo združevala najboljše, kar ponujata Nova KBM in SKB banka.

Novi lastnik Nove KBM in SKB banke tudi obvešča, da bodo uporabniki njihovih bankomatov kmalu uporabljali skupno mrežo okoli 450 bankomatov Nove KBM in SKB banke v Sloveniji, in sicer brez nadomestila za dvige gotovine z debetnimi karticami. O podrobnostih vas bomo obvestili v kratkem.

O Skupini OTP – Skupina OTP je ena vodilnih finančnih skupin v srednji in vzhodni Evropi z izjemno zgodovino rasti, vrhunsko dobičkonosnostjo in trdno kapitalsko in likvidnostno pozicijo. Bančna skupina zagotavlja univerzalne finančne storitve za skoraj 16 milijonov strank in ima 33.000 zaposlenih v 11 državah. Ponuja najsodobnejše digitalne storitve in poslovno mrežo z več kot 1400 poslovalnicami.

Sedež Skupine OTP je na Madžarskem. Skupina ima raznoliko in pregledno lastniško strukturo. Bančna skupina na borzi v Budimpešti kotira že od leta 1995. Poslovanje skupine je v celoti skladno s standardi in zakonodajo Evropske unije, ki ureja korporativno upravljanje, poslovno skladnost in preglednost./LN