V Sloveniji se decembra lani rodilo za 10 % manj otrok kot pred letom dni, umrlo pa je za 3 % manj prebivalcev

Ljubljana, 12. februar 2023 – Po začasnih podatkih se je v decembru 2022 rodilo za 10 % manj otrok kot pred letom dni, umrlo pa je za 3 % manj prebivalcev.

Rojenih za desetino manj otrok



V Sloveniji se je v zadnjem lanskem mesecu rodilo 1.383 otrok. To je bilo 153 (10 %) manj kot v prejšnjem decembru. Na dan se jih je rodilo povprečno 45 (leto prej 50).



Od januarja do decembra 2022 se je po začasnih podatkih rodilo nekaj manj kot 17.400 otrok oz. 8 % manj kot leto prej. Le v maju se je rodilo več otrok kot v istem mesecu leta 2021. Končni podatki o rojenih bodo objavljeni junija.





Umrlo manj prebivalcev



Umrlo je 2.241 prebivalcev Slovenije. To je bilo 58 (3 %) manj kot v prejšnjem decembru in 997 (31 %) manj kot decembra 2020. Na dan je umrlo povprečno 72 prebivalcev (v prejšnjem decembru 74, v istem mesecu leta 2020 pa 104 na dan).



V 2022 je po začasnih podatkih umrlo nekaj več kot 22.400 prebivalcev. To je bilo za 4 % manj kot v letu pred tem in za 7 % manj kot v 2020. Končno število umrlih v 2022 bo objavljeno junija.



Decembra 2022 je umrlo za 26 % več prebivalcev kot povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019. Decembra leto prej je presežna umrljivost znašala 29 %.



Kaj kažejo podatki za januar 2023?



Od 1. do 22. januarja 2023 je po prvih ocenah umrlo 1.585 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju prejšnjega leta jih je umrlo manj (1.484)./Vir: SURS/

Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno