SP Planica 2023 – Le še deset dni in začelo se bo

Ljubljana/Planica, 11. februar 2023 – SP v nordijskem smučanju, ki bo potekalo v Planici, od 21. februarja do 5. marca 2023, je tik pred vrati. Do začetka prvenstva nas namreč na današnji dan, 11. februarja, ločile še deset dni, in sicer potem, ko se bo z otvoritveno slovesnostjo 21. februarja vse začelo zares.



Že nekaj časa ve, je v Planici že vse nared, da se svetovno prvenstvo lahko začne, kar pomeni, da se velja le pozanimati še, kako dogodek spremljati. Seveda si organizatorji želijo, da bi v Planico prišlo čim več gledalcev.

In še nekaj pomembnih podatkov, ki jih velja poznati, če se boste Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 osebno udeležili.

Velja dodati še to, da je OK Planica skupaj z Mednarodno smučarsko zvezo FIS skrbno oblikoval program svetovnega prvenstva, je zastavljeno tako, da si bodo obiskovalci v enem dnevu lahko ogledali več športnih disciplin. Kaj in kdaj pa je opredeljeno s programom, ki ga za vse dni prvenstva najdete tej povezavi: https://www.planica2023.si/program

In še podatki kako do vstopnic, ki na voljo na tej povezavi : https://www.cts.eventim.si/campaign/planica2023

Posebna ponudba za družine – Ker se organizatorji želijo, da bi si svetovno prvenstvo v Planici ogledalo čim večje število otrok s starši, so zanje pripravili posebne pakete vstopnic. Kakšne ugodnost ponujajo, si lahko ogledate na TEJ POVEZAVI. Naj zapišemo le, da gre za zanimive pakete, saj se cene le-teh začnejo že pri 24 evrih.

Kako z vlakom na v Planico /aktivna povezava/ – Vsi obiskovalci FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 bodo imeli v dneh od 22. do 26. 2. in od 28. 2. do 5. 3. možnost koriščenja brezplačnega povratnega prevoza z vlakom od kjerkoli v Sloveniji do Jesenic. Potniki bodo ob predložitvi veljavne vstopnice svetovnega prvenstva na prodajnih mestih Slovenskih železnic, kjer je to mogoče, ali na vlaku prejeli brezplačno vozovnico za vlak in vrednotnico za avtobus, ki ju je potrebno shraniti do povratka domov./LN/