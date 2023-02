SPIRIT Slovenija vabi ob SP v nordijskem smučanju 2023 v Planici na srečanje s predstavniki slovenskih poslovnih klubov v tujini

Ljubljana, 13. februar 2023 – SPIRIT Slovenija sporoča, da vabi slovenska podjetja na srečanje s predstavniki 15 slovenskih poslovnih klubov v tujini, ki bo potekalo v času Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2023 v Planici. Dogodek bo v petek, 24. februarja 2023, med 9. in 13. uro v Hotelu Kompas v Kranjski Gori (Borovška cesta 100, 4280 Kranjska Gora). Podjetja se lahko na individualne pogovore prijavijo preko elektronske prijavnice na spletni strani www.izvoznookno.si, do vključno srede, 22. 2. 2023.

Ko sporočajo iz SPIRIT-a Slovenija ta želi z dogodkom slovenskim podjetjem predstaviti aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini in jim omogočiti brezplačne individualne pogovore z njihovimi predstavniki.

Vsa zainteresirana podjetja vabijo, naj izkoristijo priložnost za brezplačna individualna svetovanja o ustreznem vstopu in poslovanju na določenem trgu, poslovnih priložnostih in ostalih informacijah, ki jih potrebujejo za uspešen preboj na izbrani tuji trg. Za pogovore bodo na voljo predstavniki slovenskih poslovnih klubov iz Avstrije, Belgije, Brazilije, Francije, Hrvaške, Italije, Kosova, Nigerije, Nizozemske, Nemčije, Poljske, Slonokoščene obale, Srbije, Tunizije in ZDA.

Elektronska prijava je možna do vključno srede, 22. februarja 2023, oziroma do zapolnitve prostih terminov.

Termin 9:00 do 11:00 Predstavitev slovenskih poslovnih klubov v tujini 11:00 do 13:00 Individualni pogovori s predstavniki poslovnih klubov po 13:00 Možnost ogleda Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2023

Slovenski poslovni klubi že vrsto let aktivno delujejo na tujih trgih ter s svojimi izkušnjami in odličnim poznavanjem poslovnega okolja predstavljajo pomemben vir informacij za slovenska podjetja, ki želijo širiti poslovanje v tujino. Združujejo predstavnike izkušenih slovenskih podjetij, ki so že vrsto let prisotni na tujih trgih, ter tujih podjetij, ki jih zanima poslovanje na slovenskem trgu. Izvajajo številne aktivnosti v pomoč slovenskim podjetjem pri poslovanju na tujih trgih: zagotavljajo poslovne informacije s trga, na katerem delujejo, podjetjem svetujejo pri vstopu in poslovanju na trgu, pomagajo pri iskanju potencialnih poslovnih partnerjev ter pripravljajo poslovne dogodke in bilateralna poslovna srečanja. S široko mrežo kontaktov pomagajo pri navezovanju stikov s podjetji ter lokalnimi in vladnimi institucijami v državi, omogočajo prenos izkušenj in znanja med člani kluba ter tako spodbujajo učinkovitejše poslovanje slovenskih podjetij v tujini. SPIRIT Slovenija že od leta 2008 preko javnega razpisa sofinancira in koordinira dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini. V letošnjem letu agencija sofinancira delovanje 15 slovenskih poslovnih klubov. Več informacij o delovanju slovenskih poslovnih klubov v tujini je na voljo na tej povezavi. /LN/SPIRIT/