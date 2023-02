V Velenju odprli Inovacijski center Hisense Europe v Velenju je globalno razvojno središče za kuhinjske in premijske aparate celotne skupine Hisense

Velenje, 13. februar 2023 – V Velenju sta predsednik uprave Hisense Europe Hanson Han in predsednica republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar slovesno odprla Inovacijski center Hisense Europe, ki je Hisensov center za raziskave in razvoj gospodinjskih aparatov za vso Evropo ter za kuhinjske in premijske aparate za globalni trg.

Razvoj tehnologije in aparatov bo tako potekal v Velenju, ne glede na to, kje bo potekala proizvodnja posameznih aparatov in kateremu trgu bodo namenjeni. S tem Hisense še krepi pomembnost Slovenije kot svoje ključne evropske proizvodne in razvojne lokacije, kar prinaša tudi nove investicije in delovna mesta.

V ureditev inovacijskega centra smo vložili več kot dva milijona evrov, za vlaganja v raziskave in razvoj pa bomo v Hisense Europe letos namenili okrog 45 milijonov evrov ali skoraj 20% več kot lani.

»Inovativnost je temeljna vrednota Hisensa, raziskave in razvoj pa ključni steber, na katerem temelji uspeh našega podjetja. Le z usmerjenostjo na končnega uporabnika, ki ga prepričamo s ponudbo inovativnih, kakovostnih izdelkov in vrhunske uporabniške izkušnje, lahko zagotavljamo konkurenčnost, dobičkonosnost in rast ter dosegamo svoje ambiciozne strateške cilje,« je dejal predsednik uprave Hisense Europe Hanson Han. »V Hisense Europe zato vztrajno povečujemo vlaganja v raziskave in razvoj, v tehnologijo, izobraževanje ter zaposlovanje najboljših talentov, saj za doseganje naših ciljev potrebujemo kompetentne, inovativne in motivirane sodelavce. Z Inovacijskim centrom jim omogočamo sodobno in spodbudno delovno okolje, kjer bodo lahko razvijali svoje potenciale in s tem še boljše, še uspešnejše izdelke in storitve.«

Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar je ob dogodku dejala, da je izjemno vesela, da se je lahko udeležila otvoritve Inovacijskega centra Hisense Europe, ker ta omogoča zaposlovanje mladih strokovnjakov, mladih inženirjev in to so delovna mesta ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. »Vesela sem, da razmišljajo tudi o zelenih tehnologijah. Morda malce premalokrat omenimo to, da Kitajska precej investira v Evropi, Slovenija pa je premalo pogumna, da bi šla investirat na Kitajsko. Upam, da bo ta investicija tukaj morda opogumila tudi kakšno slovensko podjetje, da se bo podalo na veliki kitajski trg. Hvala lepa predsedniku uprave, da me je povabil na to otvoritev in iskrene čestitke za otvoritev tega centra, želim vam, da boste tukaj dobro delali in zaposlili še več slovenskih inženirk in inženirjev.« Ob predsednici smo na slovesnosti gostili še kitajskega veleposlanika Sunqing Wanga, župane sosednjih občin ter dekane ljubljanskih in mariborskih fakultet.

V skupini Hisense Europe smo število zaposlenih na področju raziskav in razvoja, oblikovanja ter produktnega vodenja v treh letih povečali kar za 40%, tako da zdaj na omenjenih področjih zaposlujemo 610 strokovnjakov, večino, to je 470 v Sloveniji, preostale pa še na Švedskem ter na Nizozemskem.

»Število zaposlenih v Razvoju v Sloveniji smo v treh letih povečali za 130 visoko kvalificiranih strokovnjakov. Osredotočali smo se predvsem na tri razvojna področja, ključna za prihodnjo tehnološko konkurenčnost: na razvoj elektronike, na razvoj pametnih povezljivih aparatov in storitev ter na področje raziskav in razvoja novih tehnologij, ki ga imenujemo tudi predrazvoj,« pojasnjuje dr. Boštjan Pečnik, član uprave Hisense Europe, odgovoren za področje Raziskav in razvoja. »Naši zaposleni sodelujejo v medfunkcijskih timih, pri delu čedalje bolj uporabljajo agilne metode ter aktivno sodelujejo s fakultetami in dobavitelji.«

Z novimi prostori prihaja namreč tudi nov način dela, ki je projektno usmerjen: ekipe sodelavcev razvoja in produktnega upravljanja se bodo oblikovale in delale skupaj v času trajanja posameznega razvojnega projekta. S svojo arhitekturno zasnovo Inovacijski center spodbuja zaposlene k sodelovanju in omogoča vpeljavo agilnih metod dela pri razvoju, kar bo zagotovo še povečalo učinkovitost in inovativnost dela na raziskovalnih in razvojnih projektih. Poleg Velenja naši razvojniki, zaposleni v Sloveniji, delajo tudi v Ljubljani, Kmalu pa odpiramo še dodatno lokacijo v Mariboru.

Investicija v nov Inovacijski center je del večjega projekta investicij v nove generacije gospodinjskih aparatov, ki bo trajal do novembra 2024 in bomo vanj vložili okrog 39 milijonov evrov, v okviru državnega sofinanciranja na osnovi zakona o spodbujanju investicij pa lahko izkoristimo nekaj več kot 9 milijonov evrov. Za pravkar odprti inovacijski center že snujemo tudi načrte za širitev. S težko pričakovano dograditvijo avtocestne povezave bo postal tudi lažje in hitreje dosegljiv za naše bodoče sodelavce, to pa je zagotovo tudi eden od pomembnih dejavnikov pri zagotavljanju zelo iskanega strokovnega kadra na področju razvoja. /LN/press Hisense