Preko 800 združenih kurentov in korantov poskrbelo za edinstven večer na Ptuju

Ptuj, 15. februara 2023 – Dan kurentovih in korantovih skupin na Ptuju je eden izmed osrednjih večernih dogodkov, ki polni program v starem mestnem jedru. Županjo Nuško Gajšek je danes, 15. febrarja, z glasnim zvonjenjem in prihodom pred Mestno hišo nagovorilo preko 800 združenih kurentov in korantov.

Organizator večernega dogodka, Zveza društev kurentov, združuje 25 društev s preko 1100 člani, kar pomeni, da je v zvezo vključena glavnina posameznikov, ki ohranjajo kurentovo obredje. Zveza je bila ustanovljena leta 2014 in ima danes status društva v javnem interesu na področju kulture. Večerni prikaz kurentovega obredja je stalnica njihovega udejstvovanja v okviru Kurentovanja od leta 2017 dalje.

Aleš Ivančič, predsednik Zveze društev kurentov: »Ideja se je najprej razvijala kot neke vrste manifest, celo proti takratni oblasti, ampak takrat smo želeli to preprečiti. Društva smo razmišljala, kaj pa vseeno iz tega narediti? In danes ta dogodek izgleda kot druženje korantovih in kurentovih skupin. Nazadnje, ko si se sprehajal po mestu, je mnogokrat bilo slišati, da je premalo kurentov na Ptuju, da jih ni mogoče videti. Zdaj imajo ljudje vsako sredo med obema povorka priložnost videti vsaj 700, 800 kurentov oz. korantov. Danes imamo prijavljenih nekaj čez 800 kurentov.«

Dogodek, ki je znova navdušil nepredstavljivo množico obiskovalcev, je nedvomno upravičil pomen razglasitve kurentovega obredja za živo mojstrovino državnega pomena in vpis obhodov kurentov na UNESCO-v Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Ob večernih dogodkih spoznavanja avtohtonih pustnih likov in mask velja izpostaviti Nočni spektakel, ki bo v petek, 17. februarja, ob 18. uri na karnevalsko okrašene ulice in trge Ptuja privabil številne skrivnostne like in dokazal, da ima noč resnično posebno moč./LN/press 63. Kurettovanje – avtorji fotografij navedeni v posamezno objavljeni fotografiji/