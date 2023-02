V dunajski Albertini  – Bruegel in njegov čas

Dunaj, 15. februar 2023 – V dunajski Albertini bodo danes, 15. februarja, odprli razstavo z naslovom – Bruegel in njegov čas. Gre za predstavitev dela znamenitega nizozemskega renesančnega slikarja in grafika Pietra Bruegla (tudi Breughel) rojenega približno leta 1525 v okolici Brede, Habsburška Nizozemska (umrl 9. novembra 1569). Pieter Bruegel starejši je bil najpomembnejši umetnik nizozemskega in flamskega renesančnega slikarstva, slikar in grafik, znan po svojih krajinah in kmečkih prizorih (tako imenovano žanrsko slikarstvo); bil je pionir pri osredotočanju obeh tem na velike slike.

Z veliko tehnično virtuoznostjo in izjemno inventivnostjo so umetniki tistega časa ustvarjali podobe radikalno spreminjajočega se sveta. Reformacija, razcvet kolonialne trgovine in naraščajoča urbanizacija so privedli do nove razprave o družbenih normah.

Risba je bila uporabljena na različne načine v razpokah stekel za okna mogočnih katedral in zasebnih rezidenc ter v načrtih za dragocene luksuzne predmete, slike in grafike. Kot samostojna umetnina je postala tudi zbirateljski primerek bogate elite.

Razstava Bruegel in njegov čas bo obiskovalcem omogočala ogled izbora okoli 90 del iz lastne zbirke Albertine, ki ponazarjajo ustvarjenost umetnikov s pomočjo risbe, poleg znamenitih mojstrovin Pietra Bruegla starejšega in drugih umetnikov, kot so Jan de Beer, Maarten van Heemskerck ali Hendrick Goltzius.

Torej, če se boste mudili na Dunaju, velja stopiti do Albertine, kjer si je od danes, 15. februarja do 24. maja 2023 mogoče ogledati razstavo Bruegel in njegov čas.

Seveda pa to v znameniti dunajski Albertini ni edina ponudba prestavitev umetniške ustvarjalnosti. Kaj ponujata »stara« Albertina in Albertina Moderna (nov avstrijski muzej sodobne umetnosti svetovne ravni) pa si lahko ogledate, če kliknete na aktivno povezavo Albertina in Albertina Moderna./J. T./Vse objavljene fotografije v tej objavi so izključna avtorska last Albertine in se jih ne sme brez soglasja Albertine objavljati/