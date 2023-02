V Sloveniji smo redili približno 14.000 prašičev manj kot pred enim letom, perutnine za približno 674.000 več, goved pa za približno 18.000 manj

Ljubljana, 15. februar 2023 – Statistična analiza SURS kaže, da smo v Sloveniji na začetku decembra leta 2020 redili približno 14.000 prašičev manj kot pred enim letom, perutnine za približno 674.000 več in goved pa za približno 18.000 manj.

Prašičev znova manj

Vsa kmetijska gospodarstva skupaj so redila približno 202.000 prašičev, to je okoli 6 % ali 14.000 živali manj kot pred enim letom. Začasni podatki kažejo, da se je število prašičev v primerjavi z letom prej spet zmanjšalo in da se dolgoletno upadanje nadaljuje. V letu 2022 smo tako redili najmanj prašičev po letu 1991. Največji stalež prašičev je bil leta 2002, ko smo redili 656.000 prašičev.

Upada števila živali ni bilo v kategorijah ‘pujski, do 20 kg – drugi’, ‘prašiči v pitanju – 50–80 kg’ in ‘plemenski prašiči nad 50 kg, breje plemenske svinje’. Pri teh se je stalež v primerjavi z letom prej povečal, in sicer za približno 27 %, 6 % oz. 2 %. Posledično je bila v letni primerjavi tudi kategorija ‘pujski, do 20 kg – skupaj’ (skupno približno 47.000 pujskov) večja za okoli 12 % (5.000 živali več), čeprav je bil znotraj te kategorije zaznan upad števila sesnih živali za okoli 2 %.

V vseh preostalih kategorijah pa je število živali upadlo, in sicer v kategoriji ‘mladi prašiči, 20–50 kg’ za okoli 23 % ali 9.000 živali (v njej je bilo skupno okoli 31.000 živali). V kategoriji ‘prašiči v pitanju – skupaj’ je bilo zaznati upad za okoli 7 % ali 9.000 živali (na okoli 110.000 prašičev), v kategoriji ‘plemenske živali nad 50 kg – skupaj’ pa za približno 6 % ali 1.000 živali (na približno 14.000 plemenskih prašičev).

Perutnine za približno desetino več



Skupno smo redili približno 7.199.000 perutninskih živali ali približno 10 % oz. 674.000 živali več kot pred letom dni.

Število kokoši nesnic se je po začasnih podatkih zmanjšalo, in sicer za okoli 17 % (tj. približno 295.000 živali manj). Povečalo pa se je število najštevilnejše kategorije perutnine, pitovnih piščancev. Teh je bilo namreč približno 1.069.000 ali za okoli 27 % več kot 1. decembra 2021.

Zmanjšalo se je tudi število puric in puranov, vendar ta kategorija v primerjavi s pitovnimi piščanci ni tako številna; bilo jih je približno 9.000 ali za okoli 9 % manj kot pred letom dni.

Goved manj kot pred letom dni

V 2022 smo redili približno 465.000 goved ali v letni primerjavi za približno 4 % manj.

Mladih goved, starih do 1 leto, je bilo približno 149.000 ali za okoli 5 % manj kot leto prej (8.000 živali manj). Mladih goved, starih 1–2 leti, je bilo približno 130.000 ali za okoli 1 % manj (1.000 živali manj). Goved, starih več kot 2 leti, pa je bilo približno 186.000 ali za okoli 5 % manj (9.000 živali manj).

Na vseh kmetijskih gospodarstvih skupaj smo redili približno 157.000 krav. To je na letni ravni za približno 8.000 ali 5 % manj.

Pri drobnici ovc manj, koz več

Število drobnice se je na skupni ravni zmanjšalo za približno 1 % oziroma točno 1.800 živali manj.

Ovc smo 1. decembra 2022 po začasnih podatkih skupno redili približno 117.000, kar je bilo za okoli 2.000 ali 2 % manj kot pred enim letom. Koz pa smo skupno redili okoli 26.000 ali za približno 1 % več./Vir: SURS/LN/

Živina, 1. december, Slovenija

2021 20221) 2022

2021 število indeks Govedo 482.619 464.828 96,3 Prašiči 215.713 202.148 93,7 Perutnina 6.524.981 7.199.237 110,3 Ovce 119.267 117.196 98,3 Koze 25.684 25.955 101,1

Živina, 1. december 2022, Slovenija

Govedo, 1. december 2022, Slovenija

Perutnina, 1. december 2022, Slovenija