Pokojnine se bodo uskladile za 5,2 odstotka

Ljubljana, 16. februarja 2023 – Člani sveta zavoda (ZPIZ) so na današnji seji, 16. februarja, sprejeli sklep o redni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, po katerem se bodo pokojnine in drugi prejemki uskladili za 5,2 odstotka. Uskladitev velja od 1. januarja 2023. Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za mesec februar 2023.

Po določbi drugega odstavka 105. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se uskladitev pokojnin izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije. Pokojnine se uskladijo za 60 % rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 % povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem. Uskladitev pokojnin je izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti.

Po uradnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) povprečna mesečna bruto plača, izplačana za obdobje januar – december 2022, znaša 2.023,92 evra, povprečna mesečna bruto plača, izplačana za obdobje januar – december 2021, pa je znašala 1.969,59 evra (Poročilo o gibanju plač za december 2021 – Uradni list RS, št. 26/22). Iz navedenih podatkov izhaja, da je rast povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar – december 2022 v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za obdobje januar – december 2021, znašala 2,8 odstotka. Povprečna letna rast cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december 2022 je znašala 8,8 odstotka.

Po tem sklepu usklajena najnižja pokojnina znaša 310,11 evra, zagotovljena pokojnina 687,75 evra, najnižji znesek invalidske pokojnine pa 431,00 evra.

Svet zavoda se je seznanil s predlogoma ZDUS in SUS za izredno uskladitev pokojnin in sprejel sklep, da do naslednje seje sveta zavoda strokovne službe zavoda pripravijo izračune finančnih učinkov predlagane izredne uskladitve. O morebitni izredni oziroma dodatni uskladitvi bo tako svet zavoda odločal na eni od prihodnjih sej je še zapisano na spletni strani ZPIZ.